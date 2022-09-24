GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan kiralık olarak ayrılan Cicaldau kayıplarda!

Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen Cicaldau, kocaman bir hayal kırıklığı oldu.
Burak Elmas & Fatih Terim döneminde Rumen oyuncuya 6.5 milyon Euro ödeyen Cimbom, aradığını bulmamıştı.
Cicaldau ise kayıpları oynuyor.
Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen Cicaldau, kocaman bir hayal kırıklığı oldu.
Burak Elmas & Fatih Terim döneminde Rumen oyuncuya 6.5 milyon Euro ödeyen Cimbom, aradığını bulmamıştı.
Cicaldau ise kayıpları oynuyor.
Sarı kırmızılı formayı giydiği dönemde eleştiri oklarının hedefinde olan oyuncu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde de istediğini bulamadı.
3 maça çıkan ve bu 3 maçta da skora katkı edemeyen oyuncu, 1 maçta ise 90 dakika sahada kaldı.
Cicaldau skor katkısı bir yana topa dahi değemedi.
Performansı vasata dahi yaklaşamadı.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 9 milyon Euro'dan 7.5 milyon Euro'ya düştü.
Cicaldau Galatasaray kariyerinde toplamda 41 maça çıkmıştı.
Bu karşılaşmalarda 5 gol ve 4 asist üretebildi.
Romanya Milli Takımı'yla ise 25 maçta 3 gol atabildi.
İttihad Kalba'ya kiralanan oyuncu sezon sozunda takıma dönecek.
Cicaldau'nun G.Saray'la 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.