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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan kiralık olarak ayrılan Cicaldau kayıplarda!

Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen Cicaldau, kocaman bir hayal kırıklığı oldu. Birleşik Arap Emirlikleri'ne kiralanan oyuncu, orada da beklentilerin çok altında kaldı. Rumen orta saha, skor katkısı bir yana topa dahi değemedi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2022 Cumartesi 09:27
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan kiralık olarak ayrılan Cicaldau kayıplarda!

Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen Cicaldau, kocaman bir hayal kırıklığı oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan kiralık olarak ayrılan Cicaldau kayıplarda!

Burak Elmas & Fatih Terim döneminde Rumen oyuncuya 6.5 milyon Euro ödeyen Cimbom, aradığını bulmamıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan kiralık olarak ayrılan Cicaldau kayıplarda!

Cicaldau ise kayıpları oynuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan kiralık olarak ayrılan Cicaldau kayıplarda!

Sarı kırmızılı formayı giydiği dönemde eleştiri oklarının hedefinde olan oyuncu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde de istediğini bulamadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan kiralık olarak ayrılan Cicaldau kayıplarda!

3 maça çıkan ve bu 3 maçta da skora katkı edemeyen oyuncu, 1 maçta ise 90 dakika sahada kaldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan kiralık olarak ayrılan Cicaldau kayıplarda!

Cicaldau skor katkısı bir yana topa dahi değemedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan kiralık olarak ayrılan Cicaldau kayıplarda!

Performansı vasata dahi yaklaşamadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan kiralık olarak ayrılan Cicaldau kayıplarda!

Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 9 milyon Euro'dan 7.5 milyon Euro'ya düştü.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan kiralık olarak ayrılan Cicaldau kayıplarda!

Cicaldau Galatasaray kariyerinde toplamda 41 maça çıkmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan kiralık olarak ayrılan Cicaldau kayıplarda!

Bu karşılaşmalarda 5 gol ve 4 asist üretebildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan kiralık olarak ayrılan Cicaldau kayıplarda!

Romanya Milli Takımı'yla ise 25 maçta 3 gol atabildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan kiralık olarak ayrılan Cicaldau kayıplarda!

İttihad Kalba'ya kiralanan oyuncu sezon sozunda takıma dönecek.

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