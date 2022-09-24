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Galatasaray - İstanbulspor maçı sonrası Juan Mata: Şampiyonluklar kazanmak istiyorum

Son dakika spor haberi: Milli maçlar için lige verilen arada İstanbulspor'la oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazanan Galatasaray'da İspanyol futbolcu Juan Mata, üst seviyede mücadele etmek için sarı-kırmızılı ekibe geldiğini söyledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2022 Cumartesi 21:44
Galatasaray - İstanbulspor maçı sonrası Juan Mata: Şampiyonluklar kazanmak istiyorum

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Mata, "Galatasaray her zaman çok büyük bir takım. Türkiye'nin en büyük ve en başarılı takımı. En üst seviyede mücadele edebileceğim böyle bir şeye ihtiyacım vardı kariyerimin bu döneminde. Şampiyonluklar kazanmak istiyorum. Lig maçında da atmosfer inanılmazdı. Bizi destekledikleri için taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Çok önemli takımlardan çok önemli oyuncular geldi. Kadrodan dolayı teknik direktörümüzün memnun olduğunu düşünüyorum. Ben de burada oynamak için mücadele etmek için ve kazanmak için geldim. Kondisyon hocalarımızla çalışma fırsatı yakaladım. Sezon içinde de fizik olarak kendimi geliştirmeye devam edeceğim." diye konuştu.

Galatasaray'a transferinin çok hızlı olduğunu söyleyen Mata, "Transferim çok kısa süre içinde gerçekleşti. Böyle bir takımdan teklif gelince birkaç saat içinde görüşmeleri tamamladık. Erdem beyle görüştük, onun gelmesi de süreci hızlandırdı. Ben de hemen uçağa binerek buraya geldim." dedi.

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