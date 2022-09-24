Ender Bilgin'den Galatasaray taraftarına Yusuf Demir ve Ferdi Kadıoğlu sorusu! "Kabul edilir miydi?"

Bana göre bu ülkede yaşayan, bu ülkeyi pazarlıksız seven, ben Türk'üm diyen ve "Ne Mutlu Türk'üm Diyene" cümlesini gönülden söyleyen herkes Türk'tür.
Bana göre bu ülkede yaşayan, bu ülkeyi pazarlıksız seven, ben Türk'üm diyen ve "Ne Mutlu Türk'üm Diyene" cümlesini gönülden söyleyen herkes Türk'tür.
Ama işin bir de yasal boyutu var. Bir kere vatandaşlık hakkının parayla verilmesi ya da bir takım kolaylıklar sağlanması konusuna sıcak bakamadığımı itiraf etmek zorundayım.
Ancak konu spor sahaları olduğunda başarı için bazı esneklikler sağlanması yeni değil.
Bu, dünyanın her yerinde oluyor. Bir örneği de Avusturya'da yaşanmış. Ana-babası Türk, kendisi Avusturya doğumlu olan Yusuf Demir, Avusturya Milli Takımında futbol oynamayı tercih etmiş.
19 yaşındaki Yusuf Avusturya vatandaşlığına geçip, Avusturya formasıyla 4 maça çıktığı için Türk milli takımında forma giyemeyecek. Kural bunu söylüyor.
Herhangi bir milli takımda 3'ten fazla maça çıkmış olan oyuncu, bir daha başka bir Milli Takım adına oynayamıyor.
Dolayasıyla ligimizde de Türk statüsünde sayılmıyor.
Mesut Özil vb. örnekleri gösterenler çıkacaktır. Orada da bir detay var.
Yusuf 2015- 16 sezonundan sonra Milli Takım tercihini yaptığı için yabancı statüsünde oynuyor.
O dönemden önce milli takım tercihini yapan gurbetçi futbolcular, Süper Lig'de yerli kategorisinde yer alabiliyor.
Velhasıl kural net. G.Saray da futbolcuyu alırken bu kuralları biliyordu.
Ama bizde "kervan yolda dizilir "yaklaşımı olduğu için, "Hele bir alalım da o işi hallederiz" dediler herhalde.
Benim açımdan bir oyuncu hangi milli takımı seçiyorsa o ülkenin vatandaşı olarak kabul edilmelidir.
Yani Mesut Alman, Yusuf Avusturyalı, Ferdi Türk statüsünde olmalı.
G.Saraylılara da şunu sorayım. Ferdi tercihini Türkiye değil, Hollanda'dan yana kullansaydı Türk statüsünde oynamasını kabul ederler miydi?