Haberler Galatasaray Ender Bilgin'den Galatasaray taraftarına Yusuf Demir ve Ferdi Kadıoğlu sorusu! "Kabul edilir miydi?"

Ender Bilgin'den Galatasaray taraftarına Yusuf Demir ve Ferdi Kadıoğlu sorusu! "Kabul edilir miydi?"

Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı 19 yaşındaki Yusuf Demir ile alakalı 'Milli tartışma' sürüyor. Daha önce Avusturya Milli Takımı'nı tercih eden Yusuf Demir'in, Türk Milli Takımı'nda oynaması için Galatasaraylı idareciler yoğun mesai harcıyor. Fotomaç Gazetesi köşe yazarlarından Ender Bilgin, konu ile alakalı yazdığı yazıda, Galatasaraylı Yusuf Demir'e dair Ferdi Kadıoğlu sorusunu yöneltti. İşte o yazı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2022 Cumartesi 09:21
Ender Bilgin'den Galatasaray taraftarına Yusuf Demir ve Ferdi Kadıoğlu sorusu! "Kabul edilir miydi?"

Bana göre bu ülkede yaşayan, bu ülkeyi pazarlıksız seven, ben Türk'üm diyen ve "Ne Mutlu Türk'üm Diyene" cümlesini gönülden söyleyen herkes Türk'tür.

Ender Bilgin'den Galatasaray taraftarına Yusuf Demir ve Ferdi Kadıoğlu sorusu! "Kabul edilir miydi?"

Ama işin bir de yasal boyutu var. Bir kere vatandaşlık hakkının parayla verilmesi ya da bir takım kolaylıklar sağlanması konusuna sıcak bakamadığımı itiraf etmek zorundayım.

Ender Bilgin'den Galatasaray taraftarına Yusuf Demir ve Ferdi Kadıoğlu sorusu! "Kabul edilir miydi?"

Ancak konu spor sahaları olduğunda başarı için bazı esneklikler sağlanması yeni değil.

Ender Bilgin'den Galatasaray taraftarına Yusuf Demir ve Ferdi Kadıoğlu sorusu! "Kabul edilir miydi?"

Bu, dünyanın her yerinde oluyor. Bir örneği de Avusturya'da yaşanmış. Ana-babası Türk, kendisi Avusturya doğumlu olan Yusuf Demir, Avusturya Milli Takımında futbol oynamayı tercih etmiş.

Ender Bilgin'den Galatasaray taraftarına Yusuf Demir ve Ferdi Kadıoğlu sorusu! "Kabul edilir miydi?"

19 yaşındaki Yusuf Avusturya vatandaşlığına geçip, Avusturya formasıyla 4 maça çıktığı için Türk milli takımında forma giyemeyecek. Kural bunu söylüyor.

Ender Bilgin'den Galatasaray taraftarına Yusuf Demir ve Ferdi Kadıoğlu sorusu! "Kabul edilir miydi?"

Herhangi bir milli takımda 3'ten fazla maça çıkmış olan oyuncu, bir daha başka bir Milli Takım adına oynayamıyor.

Ender Bilgin'den Galatasaray taraftarına Yusuf Demir ve Ferdi Kadıoğlu sorusu! "Kabul edilir miydi?"

Dolayasıyla ligimizde de Türk statüsünde sayılmıyor.

Ender Bilgin'den Galatasaray taraftarına Yusuf Demir ve Ferdi Kadıoğlu sorusu! "Kabul edilir miydi?"

Mesut Özil vb. örnekleri gösterenler çıkacaktır. Orada da bir detay var.

Ender Bilgin'den Galatasaray taraftarına Yusuf Demir ve Ferdi Kadıoğlu sorusu! "Kabul edilir miydi?"

Yusuf 2015- 16 sezonundan sonra Milli Takım tercihini yaptığı için yabancı statüsünde oynuyor.

Ender Bilgin'den Galatasaray taraftarına Yusuf Demir ve Ferdi Kadıoğlu sorusu! "Kabul edilir miydi?"

O dönemden önce milli takım tercihini yapan gurbetçi futbolcular, Süper Lig'de yerli kategorisinde yer alabiliyor.

Ender Bilgin'den Galatasaray taraftarına Yusuf Demir ve Ferdi Kadıoğlu sorusu! "Kabul edilir miydi?"

Velhasıl kural net. G.Saray da futbolcuyu alırken bu kuralları biliyordu.

Ender Bilgin'den Galatasaray taraftarına Yusuf Demir ve Ferdi Kadıoğlu sorusu! "Kabul edilir miydi?"

Ama bizde "kervan yolda dizilir "yaklaşımı olduğu için, "Hele bir alalım da o işi hallederiz" dediler herhalde.

Ender Bilgin'den Galatasaray taraftarına Yusuf Demir ve Ferdi Kadıoğlu sorusu! "Kabul edilir miydi?"

Benim açımdan bir oyuncu hangi milli takımı seçiyorsa o ülkenin vatandaşı olarak kabul edilmelidir.

Ender Bilgin'den Galatasaray taraftarına Yusuf Demir ve Ferdi Kadıoğlu sorusu! "Kabul edilir miydi?"

Yani Mesut Alman, Yusuf Avusturyalı, Ferdi Türk statüsünde olmalı.

Ender Bilgin'den Galatasaray taraftarına Yusuf Demir ve Ferdi Kadıoğlu sorusu! "Kabul edilir miydi?"

G.Saraylılara da şunu sorayım. Ferdi tercihini Türkiye değil, Hollanda'dan yana kullansaydı Türk statüsünde oynamasını kabul ederler miydi?

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