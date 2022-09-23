Galatasaray camiası ateşi yaktı! Cimbom bu sezonun en yüksek seyirci ortalamasına ulaştı

Loca için bir arkadaşımız aradı ama localar da bitti" açıklaması yaptı. 44 bin kombine satan Galatasaray'da satışa çıkan biletler de anında tüketilmeye başladı ve bu durum rakamlara da net bir şekilde yansıdı. Bu sezon 52 bin kapasiteli Nef Stadı'da oynanan 3 maça 135 bin sarı-kırmızılı taraftar giderken 45 bin seyirci ortalaması elde edildi.