Galatasaray camiası ateşi yaktı! Cimbom bu sezonun en yüksek seyirci ortalamasına ulaştı

Dursun Özbek'le yeni bir sayfa açan Galatasaray'da taraftarlar da üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirdi. Nef Stadı'nda seyirci rekorları kırıldı. Her şey 12 Haziran'daki kongreyle başladı.
Özbek, Hamamcıoğlu'nu 135 oy farkla geçerek başkanlık koltuğuna oturdu. Güçlü bir liste oluşturan, taraftarların sevgilisi Erden Timur'u da yanına alan Özbek, işe takımı Okan Buruk'a emanet ederek başladı.
Takıma tarihinin en kötü derecesini (13) yaşatan kadro dağıtılırken ardından Erden Timur sazı eline aldı ve İcardi, Mata, Torreira, Oliveira gibi dünya çapında isimleri bir bir Galatasaray'a getirdi. Bu dev operasyon takıma küsen sarıkırmızılı taraftarları da coşturmaya yetti de arttı bile...