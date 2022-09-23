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Galatasaray camiası ateşi yaktı! Cimbom bu sezonun en yüksek seyirci ortalamasına ulaştı

Dünya çapındaki transferler, Buruk'un başarılı performansı taraftarı da coşturdu. Bu sezon Nef Stadı'nda oynanan 3 maça 135 bin Galatasaraylı gitti; 4 büyükler içinde ligin en yüksek seyirci ortalamasına ulaşıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 06:50
Galatasaray camiası ateşi yaktı! Cimbom bu sezonun en yüksek seyirci ortalamasına ulaştı

Dursun Özbek'le yeni bir sayfa açan Galatasaray'da taraftarlar da üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirdi. Nef Stadı'nda seyirci rekorları kırıldı. Her şey 12 Haziran'daki kongreyle başladı.

Galatasaray camiası ateşi yaktı! Cimbom bu sezonun en yüksek seyirci ortalamasına ulaştı

Özbek, Hamamcıoğlu'nu 135 oy farkla geçerek başkanlık koltuğuna oturdu. Güçlü bir liste oluşturan, taraftarların sevgilisi Erden Timur'u da yanına alan Özbek, işe takımı Okan Buruk'a emanet ederek başladı.

Galatasaray camiası ateşi yaktı! Cimbom bu sezonun en yüksek seyirci ortalamasına ulaştı

Takıma tarihinin en kötü derecesini (13) yaşatan kadro dağıtılırken ardından Erden Timur sazı eline aldı ve İcardi, Mata, Torreira, Oliveira gibi dünya çapında isimleri bir bir Galatasaray'a getirdi. Bu dev operasyon takıma küsen sarıkırmızılı taraftarları da coşturmaya yetti de arttı bile...

Galatasaray camiası ateşi yaktı! Cimbom bu sezonun en yüksek seyirci ortalamasına ulaştı

Loca ve kombineler tam anlamıyla kapışılırken Başkan Dursun Özbek, ''Maçlara taraftarımızın ilgisi çok büyük. Biz sizleri ve Galatasaray'ın değerli taraftarını memnun etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Karşılığını da alıyoruz, kapalı gişe oynuyoruz. Kombine satışlarımız bitti, hala talepler geliyor.

Galatasaray camiası ateşi yaktı! Cimbom bu sezonun en yüksek seyirci ortalamasına ulaştı

Loca için bir arkadaşımız aradı ama localar da bitti" açıklaması yaptı. 44 bin kombine satan Galatasaray'da satışa çıkan biletler de anında tüketilmeye başladı ve bu durum rakamlara da net bir şekilde yansıdı. Bu sezon 52 bin kapasiteli Nef Stadı'da oynanan 3 maça 135 bin sarı-kırmızılı taraftar giderken 45 bin seyirci ortalaması elde edildi.

Galatasaray camiası ateşi yaktı! Cimbom bu sezonun en yüksek seyirci ortalamasına ulaştı

Giresun maçını 45, Gaziantep FK mücadelesini 44 ve Konyaspor karşılaşmasını 47 bin kişi Aslantepe'de izledi.

Galatasaray camiası ateşi yaktı! Cimbom bu sezonun en yüksek seyirci ortalamasına ulaştı

Bu maçlar aynı zamanda bu sezon 4 büyükler arasında en çok izlenen 3 karşılaşma oldu.

Galatasaray camiası ateşi yaktı! Cimbom bu sezonun en yüksek seyirci ortalamasına ulaştı

Ayrıca en yüksek seyirci ortalamasını yakalayan Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 6 bine yakın fark attı.

Galatasaray camiası ateşi yaktı! Cimbom bu sezonun en yüksek seyirci ortalamasına ulaştı

Bu durumdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Dursun Özbek, "Gece yarılarına kadar oyuncu izlemeler, bizi bugünlere getirdi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Mayıslar bizimdir" ifadesini kullandı.

Galatasaray camiası ateşi yaktı! Cimbom bu sezonun en yüksek seyirci ortalamasına ulaştı

ZİRVE ÇOK YAKIN
"Aslanlar sahada tribünler ayakta; 90 dakika taraftar arkanda" bu sezon gerçek oldu. Kabus gibi geçen bir sezonun ardından adeta küllerinden doğan sarı-kırmızılılar, son 3 maçını kazanarak Süper Lig'de averajla ikinci sıraya yerleşti.

Galatasaray camiası ateşi yaktı! Cimbom bu sezonun en yüksek seyirci ortalamasına ulaştı

1 Ekim'de Adana Demirspor deplasmanına gidecek olan Galatasaray eğer sahadan galibiyetle ayrılırsa rakibini geçerek ligin zirvesine yerleşecek.

Galatasaray camiası ateşi yaktı! Cimbom bu sezonun en yüksek seyirci ortalamasına ulaştı

WES: UNUTULMAZ
Desibel rekoru kırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren sarı-kırmızılı taraftarlar için efsanevi isim Wesley Sneijder, "Real ve İnter'de Şampiyonlar Ligi kupası kazandım ama Galatasaray'da yaşadım.

Galatasaray camiası ateşi yaktı! Cimbom bu sezonun en yüksek seyirci ortalamasına ulaştı

Arena'da sahaya ilk çıktığımda tribünlerin çığlıklarını ömrüm boyunca unutamam. Galatasaray ve Galatasaray taraftarı bende çok özel bir yere sahip" ifadesini kullanmıştı.

Galatasaray camiası ateşi yaktı! Cimbom bu sezonun en yüksek seyirci ortalamasına ulaştı

İSTANBULSPOR MAÇINA AKIN
Bu sezon transferleri saatlerce bekleyen ve büyük bir coşkuyla kapılarda karşılayan Galatasaraylı taraftarlar sadece Süper Lig maçlarına değil hazırlık maçlarına da büyük ilgi gösteriyor.

Galatasaray camiası ateşi yaktı! Cimbom bu sezonun en yüksek seyirci ortalamasına ulaştı

Sarı-kırmızılı ekip, milli arada yarın İstanbulspor'la karşılaşacak. Saat 19.00'da oynanacak maçın biletlerine büyük ilgi gösterilirken Nef Stadı'nın bu maçta da tamamen dolması bekleniyor.

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