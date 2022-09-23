Haberler Galatasaray Özbek: Bir hayalim var!

Özbek: Bir hayalim var!

Tarihin en bol yıldızlı kadrosunu, en az maliyetle kuran Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yaptığı son konuşmada hedefini de net bir şekilde ortaya koydu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 06:50
Özbek: Bir hayalim var!

Amatör branşlara da büyük önem verdiklerini kaydeden Özbek, "Cumhuriyetin 100. yılında Galatasaray'ın bir hedefi var. Spor dallarında en çok kupa kazanan kulüp olma isteğini içimde bulunduruyorum" ifadesini kullandı.

ZiYARET ETTiLER

Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek, Ankara'dan gelen özel konuklarını ağırladı. 1905 Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Bayraktar ve derneğin yöneticileri dün Özbek'i ziyaret etti. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadı'ndaki görüşmede 1905 AGS Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, üzerinde Nef Stadı'nın resmedildiği bir tabloyu Özbek'e hediye etti.

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