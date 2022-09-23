Haberler Galatasaray Maxi Lopez'den Wanda Nara ve Mauro Icardi'nin ayrılığı sonrası flaş hamle!

Maxi Lopez'den Wanda Nara ve Mauro Icardi'nin ayrılığı sonrası flaş hamle!

Galatasaray'ın Paris Saint Germain'den transfer ettiği dünyaca ünlü golcü Mauro Icardi'nin özel hayatında şoke eden bir gelişme yaşandı. Wanda Nara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mauro Icardi'den ayrıldığını açıkladı. Bununla beraber Wanda Nara'nın eski eşi Maxi Lopez'den flaş bir hamle geldi. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 11:09 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 11:14
Maxi Lopez'den Wanda Nara ve Mauro Icardi'nin ayrılığı sonrası flaş hamle!

Wanda Nara ve Mauro Icardi çiftinin ilişkisi, uzun süredir kamuoyunda gündeme geliyordu.

Maxi Lopez'den Wanda Nara ve Mauro Icardi'nin ayrılığı sonrası flaş hamle!

İkilinin ilişkilerinin sarsıldığı ve aradaki güvenin sallantıda olduğuna dair çıkan iddiaların sonrasında Wanda Nara gerçeği açıkladı.

Maxi Lopez'den Wanda Nara ve Mauro Icardi'nin ayrılığı sonrası flaş hamle!

Nara, Mauro Icardi ile ayrıldıklarını sosyal medya hesabından resmen duyurdu.

Maxi Lopez'den Wanda Nara ve Mauro Icardi'nin ayrılığı sonrası flaş hamle!

Kısa süre önce İstanbul'dan ayrılan ve Arjantin'de bulunan Wanda Nara, paylaşımında Icardi'nin adını geçirmezken, ayrılığın kendisi için acı verici olduğunu ifade etti.

Maxi Lopez'den Wanda Nara ve Mauro Icardi'nin ayrılığı sonrası flaş hamle!

"BENİM İÇİN ÇOK ACI"
"Bunu yaşamak benim için çok acı verici.

Maxi Lopez'den Wanda Nara ve Mauro Icardi'nin ayrılığı sonrası flaş hamle!

Ancak maruz kaldığım şeyler ve medya spekülasyonlarını göz önüne alınca insanların bunu benden bilmelerini tercih ediyorum."

Maxi Lopez'den Wanda Nara ve Mauro Icardi'nin ayrılığı sonrası flaş hamle!

"HERHANGİ BİR AYRINTI VERMEYECEĞİM"
"Açıklığa kavuşturacak başka bir şeyim yok.

Maxi Lopez'den Wanda Nara ve Mauro Icardi'nin ayrılığı sonrası flaş hamle!

Bu ayrılık hakkında herhangi bir ayrıntı vermeyeceğim.

Maxi Lopez'den Wanda Nara ve Mauro Icardi'nin ayrılığı sonrası flaş hamle!

Sadece benim için değil, çocuklarımız için de anlayış rica ediyorum."

Maxi Lopez'den Wanda Nara ve Mauro Icardi'nin ayrılığı sonrası flaş hamle!

Futbolseverler, bu hareketin Wanda Nara'nın eski eşine geri dönmesinden dolayı olduğunu iddia etti.

Maxi Lopez'den Wanda Nara ve Mauro Icardi'nin ayrılığı sonrası flaş hamle!

Icardi, Galatasaray'a Paris Saint Germain'den gelmişti.

Maxi Lopez'den Wanda Nara ve Mauro Icardi'nin ayrılığı sonrası flaş hamle!

Arjantinli yıldız Galatasaray formasıyla ilk kez Konyaspor maçında sahaya çıkmıştı.

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