Haberler Galatasaray Lionel Messi Türkiye'ye geliyor! Arda Turan...

Lionel Messi Türkiye'ye geliyor! Arda Turan...

Galatasaray'ın efsane ismi ve unutulmaz kaptanı Arda Turan, sezon başında futbola veda etmişti. Sarı kırmızılıların av A Milli Futbol Takımı'nın efsanesi için görkemli bir şölen hazırlanıyor. Arda Turan için Galatasaray yönetimi düğmeye bastı ve Lionel Messi dahil olmak üzere birçok yıldızı Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyor. İşte ayrıntılar....

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 10:06 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 10:55
Lionel Messi Türkiye'ye geliyor! Arda Turan...

Galatasaray'ın ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Arda Turan için büyük bir veda hazırlanıyor.

Lionel Messi Türkiye'ye geliyor! Arda Turan...

Sarı kırmızılıların efsanesi, sezon başında futbola son verdiğini resmen duyurmuştu.

Lionel Messi Türkiye'ye geliyor! Arda Turan...

"ARTIK KRAMPONLARI ASMA VAKTİ"
Arda, futbola veda videosu yayınlarken şu sözlere yer vermişti:

Lionel Messi Türkiye'ye geliyor! Arda Turan...

"Artık gözyaşları içerisinde ama cesaretle kramponları asma vakti.

Lionel Messi Türkiye'ye geliyor! Arda Turan...

Tüm yolculuğum boyunca elimden geldiğince en iyisini yapmaya çalıştım.

👋G.SARAY'IN KUPA GÖLCÜSÜNDEN FUTBOLA VEDA!

Lionel Messi Türkiye'ye geliyor! Arda Turan...

Ve bence fena da bir iş çıkarmadım. Yeniden hazırım.

Lionel Messi Türkiye'ye geliyor! Arda Turan...

Futbolun içinde, saha kenarında yeniden görüşünceye dek."

Lionel Messi Türkiye'ye geliyor! Arda Turan...

Bununla beraber, Galatasaray yönetimin Arda Turan'ın jübilesi için harekete geçtiği öğrenildi.

Lionel Messi Türkiye'ye geliyor! Arda Turan...

Sarı kırmızılı takımda Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un bu konuda harekete geçtiği öğrenildi.

Lionel Messi Türkiye'ye geliyor! Arda Turan...

Galatasaray altyapısından yetişen, genç yaşta kaptanlığını yapan ve sarı-kırmızılı formayla futbola veda eden Arda için görkemli bir jübile maçı planlanıyor.

Lionel Messi Türkiye'ye geliyor! Arda Turan...

İŞTE O FUTBOLCULAR
Erden Timur'un Arda Turan'ın vedası için hazırlığını yaptığı listede şu isimlerin yer alması bekleniyor.

Lionel Messi Türkiye'ye geliyor! Arda Turan...

Gabi

Lionel Messi Türkiye'ye geliyor! Arda Turan...

Griezmann

Lionel Messi Türkiye'ye geliyor! Arda Turan...

Luis Suarez

Lionel Messi Türkiye'ye geliyor! Arda Turan...

Koke

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Maxi Lopez'den flaş hamle! Nara ve Icardi...
Leo Dubois: Şampiyonluk için...
İOKBS bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı?
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
İSTANBUL HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | İstanbul TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte ilçe ilçe liste
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası’nda sahne alıyor Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası’nda sahne alıyor 11:17
Maxi Lopez'den flaş hamle! Nara ve Icardi... Maxi Lopez'den flaş hamle! Nara ve Icardi... 11:09
Leo Dubois: Şampiyonluk için... Leo Dubois: Şampiyonluk için... 10:52
F.Bahçe'ye Uruguaylı yetenek! Jesus izletecek F.Bahçe'ye Uruguaylı yetenek! Jesus izletecek 10:49
Flaş Ismael yorumu! "Algı oyunları..." Flaş Ismael yorumu! "Algı oyunları..." 10:09
Messi Türkiye'ye geliyor! İşte sebebi Messi Türkiye'ye geliyor! İşte sebebi 10:04
Daha Eski
Gerçekler ortaya çıktı! Jesus, UEFA kadrosu ve sakatlık... Gerçekler ortaya çıktı! Jesus, UEFA kadrosu ve sakatlık... 09:31
Kuntz için flaş sözler! "Bedeni ülkemizde aklı Almanya'da" Kuntz için flaş sözler! "Bedeni ülkemizde aklı Almanya'da" 09:24
Trabzonspor'dan flaş Marek Hamsik kararı! Trabzonspor'dan flaş Marek Hamsik kararı! 09:14
Hedefte Kuntz var Hedefte Kuntz var 01:54
Kuntz’un eseri Kuntz’un eseri 01:53
Zoraki tur! Zoraki tur! 01:53