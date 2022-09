Galatasaray'ın yıldızı Bafetimbi Gomis, yaklaşık 4 sezon futbol oynadığı Suudi Arabistan'ın ulusal gününü sosyal medyadan paylaştığı mesajla kutladı.

Fransız futbolcu, yaptığı paylaşımda, "Tüm Suudi kardeşlerimin Ulusal Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Happy National Day to all my Saudi brothers and sisters 🤲🏿🇸🇦🎊 pic.twitter.com/cbpeGpZ2Mj