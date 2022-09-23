Galatasaraylı Mauro Icardi için transfer itirafı! "Bize yakın olmadı"

İtalya Serie A ekiplerinden Monza'nın yönetim kurulu başkanı Adriano Galliani'den flaş sözler...
İtalya Serie A ekiplerinden Monza'nın yönetim kurulu başkanı Adriano Galliani'den flaş sözler...
Yaz transfer döneminde adları geçen Paulo Dybala ve Mauro Icardi için Galliani, açıklama yaptı.
Galliani, konuşmasının başında Dybala hakkında konuştu.
Tecrübeli futbol adam, "Paulo Dybala boştaydı.
Sözleşme imzalamak ve onu ikna etmek istedik.
Ancak, imkansız bir transferdi" dedi.
İtalyan spor adamı, Paris Saint-Germain'den Galatasaray'a imza atan Mauro Icardi için de konuştu.
Galliani, Icardi'nin transferi için "Hiçbir zaman bize yakın değildi" itirafında bulundu.
İtalyan futbol adamı, Arjantinli yıldıza ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"Mauro Icardi'nin transferi hiçbir zaman bize yakın değildi.
Icardi, sadece başkan Silvio Berlusco'nin fikriydi daha fazlası değil"
GALATASARAY BEDELSİZ KİRALADI
Galatasaray, transferin son günlerinde 29 yaşındaki futbolcuyu PSG'den bedelsiz olarak kiralamıştı.
Tam adıyla Mauro Emanuel Icardi Rivero, 19 Şubat 1993 tarihinde Arjantin'in Rosario kentinde doğdu. 29 yaşındaki ve 1,81 cm boyundaki futbolcu 2014 yılında Wanda Nara ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Francesca Icardi Nara ve Isabella Icardi isminde 2 çocuğu vardır.
MAURO ICARDI HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Kariyerine Vecindario altyapısında başlayan Icardi, 2008 yılında Barcelona U16 takımına geldi.
Burada U18 ve U19'da oynamasının ardından 2011 yılında Sampdoria U19'un yolunu tuttu.
Aynı yıl içinde Sampdoria A Takımı ile sözleşme imzaladı.
Gösterdiği performansla dikkat çeken Icardi, 2013 yılında 13 milyon euro bonservisle Inter'e transfer oldu.
Burada 6 yıl forma giyen Mauro Icardi, performansını sürekli yukarı taşıdı. 2019 yılında kiralık olarak PSG'ye gelen yıldız oyuncunun 1 sene sonra 50 milyon euro'ya bonservisi alındı.