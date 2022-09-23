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Galatasaraylı Mauro Icardi için transfer itirafı! "Bize yakın olmadı"

Galatasaray'ın transfer sezonunda kadrosuna kattığı dünyaca ünlü golcü Mauro Icardi'ye dair önemli bir gelişme yaşandı. İtalyan kulübünün başkanı, yaptığı açıklamada Mauro Icardi'yi istediklerini resmen açıkladı. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 16:30 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 17:27
Galatasaraylı Mauro Icardi için transfer itirafı! "Bize yakın olmadı"

İtalya Serie A ekiplerinden Monza'nın yönetim kurulu başkanı Adriano Galliani'den flaş sözler...

Galatasaraylı Mauro Icardi için transfer itirafı! "Bize yakın olmadı"

Yaz transfer döneminde adları geçen Paulo Dybala ve Mauro Icardi için Galliani, açıklama yaptı.

Galatasaraylı Mauro Icardi için transfer itirafı! "Bize yakın olmadı"

Galliani, konuşmasının başında Dybala hakkında konuştu.

Galatasaraylı Mauro Icardi için transfer itirafı! "Bize yakın olmadı"

Tecrübeli futbol adam, "Paulo Dybala boştaydı.

Galatasaraylı Mauro Icardi için transfer itirafı! "Bize yakın olmadı"

Sözleşme imzalamak ve onu ikna etmek istedik.

Galatasaraylı Mauro Icardi için transfer itirafı! "Bize yakın olmadı"

Ancak, imkansız bir transferdi" dedi.

Galatasaraylı Mauro Icardi için transfer itirafı! "Bize yakın olmadı"

İtalyan spor adamı, Paris Saint-Germain'den Galatasaray'a imza atan Mauro Icardi için de konuştu.

Galatasaraylı Mauro Icardi için transfer itirafı! "Bize yakın olmadı"

Galliani, Icardi'nin transferi için "Hiçbir zaman bize yakın değildi" itirafında bulundu.

Galatasaraylı Mauro Icardi için transfer itirafı! "Bize yakın olmadı"

İtalyan futbol adamı, Arjantinli yıldıza ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Galatasaraylı Mauro Icardi için transfer itirafı! "Bize yakın olmadı"

"Mauro Icardi'nin transferi hiçbir zaman bize yakın değildi.

Galatasaraylı Mauro Icardi için transfer itirafı! "Bize yakın olmadı"

Icardi, sadece başkan Silvio Berlusco'nin fikriydi daha fazlası değil"

Galatasaraylı Mauro Icardi için transfer itirafı! "Bize yakın olmadı"

GALATASARAY BEDELSİZ KİRALADI
Galatasaray, transferin son günlerinde 29 yaşındaki futbolcuyu PSG'den bedelsiz olarak kiralamıştı.

Galatasaraylı Mauro Icardi için transfer itirafı! "Bize yakın olmadı"

Tam adıyla Mauro Emanuel Icardi Rivero, 19 Şubat 1993 tarihinde Arjantin'in Rosario kentinde doğdu. 29 yaşındaki ve 1,81 cm boyundaki futbolcu 2014 yılında Wanda Nara ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Francesca Icardi Nara ve Isabella Icardi isminde 2 çocuğu vardır.

Galatasaraylı Mauro Icardi için transfer itirafı! "Bize yakın olmadı"

MAURO ICARDI HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Kariyerine Vecindario altyapısında başlayan Icardi, 2008 yılında Barcelona U16 takımına geldi.

Galatasaraylı Mauro Icardi için transfer itirafı! "Bize yakın olmadı"

Burada U18 ve U19'da oynamasının ardından 2011 yılında Sampdoria U19'un yolunu tuttu.

Galatasaraylı Mauro Icardi için transfer itirafı! "Bize yakın olmadı"

Aynı yıl içinde Sampdoria A Takımı ile sözleşme imzaladı.

Galatasaraylı Mauro Icardi için transfer itirafı! "Bize yakın olmadı"

Gösterdiği performansla dikkat çeken Icardi, 2013 yılında 13 milyon euro bonservisle Inter'e transfer oldu.

Galatasaraylı Mauro Icardi için transfer itirafı! "Bize yakın olmadı"

Burada 6 yıl forma giyen Mauro Icardi, performansını sürekli yukarı taşıdı. 2019 yılında kiralık olarak PSG'ye gelen yıldız oyuncunun 1 sene sonra 50 milyon euro'ya bonservisi alındı.

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