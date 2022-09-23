Galatasaraylı Mauro Icardi için transfer itirafı! "Bize yakın olmadı"

Tam adıyla Mauro Emanuel Icardi Rivero, 19 Şubat 1993 tarihinde Arjantin'in Rosario kentinde doğdu. 29 yaşındaki ve 1,81 cm boyundaki futbolcu 2014 yılında Wanda Nara ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Francesca Icardi Nara ve Isabella Icardi isminde 2 çocuğu vardır.