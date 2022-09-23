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Galatasaray Adana Demirspor maçına hazırlanıyor

Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Galatasaray - Adana Demirspor maçı öncesi sarı kırmızılılar, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde çalışmalarına devam etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 14:23
Galatasaray Adana Demirspor maçına hazırlanıyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 23 Eylül Cuma günü yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, 24 Eylül Cumartesi saat 19.00'da Nef Stadyumu'nda oynanacak hazırlık maçında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.

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