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GALATASARAY HABERLERİ: Juan Mata'nın sözleşmesindeki madde ortaya çıktı!

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında Konyaspor'u 2-1'lik skorla devirmişti. Sezon başında kadroya dahil edilen yıldızlarla sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-kırmızılılarda Juan Mata ile de 1+1 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Yıldız futbolcunun sözleşmesindeki madde ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 15:40
GALATASARAY HABERLERİ: Juan Mata'nın sözleşmesindeki madde ortaya çıktı!

Galatasaray'da transfer döneminde en çok konuşulan isimlerden biri Juan Mata olmuştu.

GALATASARAY HABERLERİ: Juan Mata'nın sözleşmesindeki madde ortaya çıktı!

Aslan, 34 yaşındaki İspanol yıldızı 1+1 yıllığına kadrosuna katmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Juan Mata'nın sözleşmesindeki madde ortaya çıktı!

Ajansspor'un haberine göre; 1+1 yıllık kontrat imzalanan futbolcunun +1 yıllık sözleşmesinin uzaması için 25 maçta süre bulması gerekiyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Juan Mata'nın sözleşmesindeki madde ortaya çıktı!

KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA

Sarı-Kırmızılı takım KAP'a yaptığı açıklamada Juan Mata'nın yıllık maaşını açıklamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Juan Mata'nın sözleşmesindeki madde ortaya çıktı!

İspanyol futbolcu Galatasaray'dan bu sezon için toplam 1.9 milyon Euro kazanacak.

GALATASARAY HABERLERİ: Juan Mata'nın sözleşmesindeki madde ortaya çıktı!

YOĞUN MESAİ

Milli arada çalışmalarını sürdüren Galatasaray 'da Teknik Direktör Okan Buruk, takımın son transferlerinden Juan Mata'yla özel olarak ilgileniyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Juan Mata'nın sözleşmesindeki madde ortaya çıktı!

Diğer transferlere göre daha fazla idman eksiği bulunan deneyimli oyuncu için özel bir çalışma programı uygulayan Buruk'un, İspanyol 10 numarayı Milli arada göreve tamamen hazırlamayı planladığı kaydedildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Juan Mata'nın sözleşmesindeki madde ortaya çıktı!

Manchester United'daki macerasını tamamlaması sonrasında sadece bireysel idmanlarla yeni sezona hazırlanan 34 yaşındaki futbolcunun, eksiklerini kapatıp forma yarışına kısa sürede dahil olması bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Juan Mata'nın sözleşmesindeki madde ortaya çıktı!

ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA KADRODA

Kasımpaşa ve Konyaspor maçlarında kadroda olmayan Juan Mata'nın Adana Demirspor karşılaşmasının kadrosunda yer alması bekleniyor.

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