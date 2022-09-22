GALATASARAY HABERLERİ: Juan Mata'nın sözleşmesindeki madde ortaya çıktı!

Galatasaray'da transfer döneminde en çok konuşulan isimlerden biri Juan Mata olmuştu.
Galatasaray'da transfer döneminde en çok konuşulan isimlerden biri Juan Mata olmuştu.
Aslan, 34 yaşındaki İspanol yıldızı 1+1 yıllığına kadrosuna katmıştı.
Ajansspor'un haberine göre; 1+1 yıllık kontrat imzalanan futbolcunun +1 yıllık sözleşmesinin uzaması için 25 maçta süre bulması gerekiyor.
KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA
Sarı-Kırmızılı takım KAP'a yaptığı açıklamada Juan Mata'nın yıllık maaşını açıklamıştı.
İspanyol futbolcu Galatasaray'dan bu sezon için toplam 1.9 milyon Euro kazanacak.
YOĞUN MESAİ
Milli arada çalışmalarını sürdüren Galatasaray 'da Teknik Direktör Okan Buruk, takımın son transferlerinden Juan Mata'yla özel olarak ilgileniyor.
Diğer transferlere göre daha fazla idman eksiği bulunan deneyimli oyuncu için özel bir çalışma programı uygulayan Buruk'un, İspanyol 10 numarayı Milli arada göreve tamamen hazırlamayı planladığı kaydedildi.
Manchester United'daki macerasını tamamlaması sonrasında sadece bireysel idmanlarla yeni sezona hazırlanan 34 yaşındaki futbolcunun, eksiklerini kapatıp forma yarışına kısa sürede dahil olması bekleniyor.
JUAN MATA'NIN KARİYERİ
Real Madrid altyapısında yetişen Juan Mata'nın kariyerinde Valencia, Chelsea, Manchester United ve Galatasaray takımları bulunuyor.
Geçen sezon Manu'da 4'ü ilk 11, 12 maçta süre alan Mata skora katkı sağlayamamıştı.