Mehmet Büyükekşi'den flaş Yusuf Demir sözleri!

Son olarak G.Saray Başkanı Dursun Özbek, "Türkiye, Yusuf'u kazanmalı. Bu konu ile ilgili TFF'yle görüşeceğiz" ifadelerini kullanarak TFF'ye, Yusuf için girişimlerde bulunacaklarını net olarak ifade etmişti. Akşam'ın haberine göre TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye yaşanan tartışmaları sorduk. Başkan'ın yanıtları ise şu şekilde oldu: