Haberler Galatasaray Mehmet Büyükekşi'den flaş Yusuf Demir sözleri!

Mehmet Büyükekşi'den flaş Yusuf Demir sözleri!

Galatasaray'da Yusuf Demir belirsizliği sürüyor. Sarı kırmızılılar, Avusturya Milli Takımı'nı tercih etmesi nedeniyle Türkiye Milli Takımı'nda oynayamacak olan genç futbolcunun Türk statüsünde forma giymesini istiyordu. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den konuya dair açıklama geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2022 Çarşamba 08:58
Mehmet Büyükekşi'den flaş Yusuf Demir sözleri!

Galatasaray'ın Rapid Wien'den transfer ettiği ve yabancı statüsünde oynayan Yusuf Demir'in yerli kategorisinde sayılıp sayılmaması ile ilgili tartışmalar devam ediyor.

Mehmet Büyükekşi'den flaş Yusuf Demir sözleri!

Son olarak G.Saray Başkanı Dursun Özbek, "Türkiye, Yusuf'u kazanmalı. Bu konu ile ilgili TFF'yle görüşeceğiz" ifadelerini kullanarak TFF'ye, Yusuf için girişimlerde bulunacaklarını net olarak ifade etmişti. Akşam'ın haberine göre TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye yaşanan tartışmaları sorduk. Başkan'ın yanıtları ise şu şekilde oldu:

Mehmet Büyükekşi'den flaş Yusuf Demir sözleri!

ÜLKEMİZDEKİ KURALLAR BELLİ

"Ülkemizde biliyorsunuz, bir talimat var. Bir Türk oyuncunun bir başka ülke milli takımını seçmesi durumunda Türk Milli Takımı'nda oynama şansı yok. Bu talimatı biz yeni yazmadık. 2015 yılında yapılmış bir talimat.

Mehmet Büyükekşi'den flaş Yusuf Demir sözleri!

Bu oyuncu da en son Ekim 2021'de Avusturya Milli Takımı'nda dördüncü resmi maçını oynamış. Onun için Türk Milli Takımı'nda oynama şansı yok. Bizim mevcut talimatımıza göre Türk olarak oynayamıyor.

Mehmet Büyükekşi'den flaş Yusuf Demir sözleri!

MESUT ÖZİL ÖRNEĞİ YANLIŞ

Mesut Özil örneği yanlış. Çünkü Mesut'un Alman Milli Takımı'nı seçmesi 2015 yılından önce. Bu talimat 2015 yılında çıkartılan bir talimat.

Mehmet Büyükekşi'den flaş Yusuf Demir sözleri!

Galatasaray Yusuf Demir'i alırken bu talimatı biliyordu. Galatasaray Yusuf Demir'i transfer ettikten sonra böyle bir talimat çıkartmadık.

Mehmet Büyükekşi'den flaş Yusuf Demir sözleri!

7 yıl önce çıkartılmış. Bununla ilgili şu andaki uygulama bu. İleride bir talimat değişikliği çıkarsa durum değerlendirilir. Şu anda öyle bir durum yok."

Mehmet Büyükekşi'den flaş Yusuf Demir sözleri!

HIZLI ŞEKİLDE YAYINI KESİYORLAR

Korsan yayınla ilgili yapılan çalışmalarla ilgili Büyükekşi, "Biz yayıncı kuruluşla birlikte korsan yayın üzerinde çalışıyoruz.

Mehmet Büyükekşi'den flaş Yusuf Demir sözleri!

Korsan yayın yapanları yayıncı kuruluş bize bildiriyor. Biz de ESB'ye bildiriyoruz.

Mehmet Büyükekşi'den flaş Yusuf Demir sözleri!

Onlar da yayını hızlı şekilde kesiyorlar. O şekilde bir iş birliğimiz var.

Mehmet Büyükekşi'den flaş Yusuf Demir sözleri!

Belli aralıklarla da burada kontrol yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Mehmet Büyükekşi'den flaş Yusuf Demir sözleri!

HOCAMIZLA YOLA DEVAM EDECEĞİZ

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kuntz'la yolların ayrılacağı ile ilgili iddialara yanıt verdi.

Mehmet Büyükekşi'den flaş Yusuf Demir sözleri!

Büyükekşi, "Hocamız Kuntz'la ayrılma gibi bir düşüncemiz yok. Hocamızla yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Mehmet Büyükekşi'den flaş Yusuf Demir sözleri!

Başkan Mehmet Büyükekşi, Milli Takım'ın hedefleri ile ilgili ise "Milli Takım olarak hedeflerimizi belirlemiş durumdayız.

Mehmet Büyükekşi'den flaş Yusuf Demir sözleri!

Şu an Uluslar Ligi'nde yerimiz belli. Öncelikle hedefimiz bir üst lige çıkmak" diye konuştu.

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