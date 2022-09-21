Mehmet Büyükekşi'den flaş Yusuf Demir sözleri!

Galatasaray'ın Rapid Wien'den transfer ettiği ve yabancı statüsünde oynayan Yusuf Demir'in yerli kategorisinde sayılıp sayılmaması ile ilgili tartışmalar devam ediyor.
Son olarak G.Saray Başkanı Dursun Özbek, "Türkiye, Yusuf'u kazanmalı. Bu konu ile ilgili TFF'yle görüşeceğiz" ifadelerini kullanarak TFF'ye, Yusuf için girişimlerde bulunacaklarını net olarak ifade etmişti. Akşam'ın haberine göre TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye yaşanan tartışmaları sorduk. Başkan'ın yanıtları ise şu şekilde oldu:
ÜLKEMİZDEKİ KURALLAR BELLİ
"Ülkemizde biliyorsunuz, bir talimat var. Bir Türk oyuncunun bir başka ülke milli takımını seçmesi durumunda Türk Milli Takımı'nda oynama şansı yok. Bu talimatı biz yeni yazmadık. 2015 yılında yapılmış bir talimat.