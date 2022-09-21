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Galatasaray'da sürpriz operasyon! Taşlar yerinden oynayacak

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'de milli ara sonrası Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da büyük değişim yolda. Akdeniz ekibiyle zirve yarışını yakından ilgilendiren kritik bir mücadeleye çıkacak olan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, kadroda önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2022 Çarşamba 13:56
Galatasaray'da sürpriz operasyon! Taşlar yerinden oynayacak

Süper Lig'e verilen araya galibiyetle giren ve aynı puana sahip olduğu lider Adana Demirspor'un ardından averajla 2. sırada yer alan Galatasaray'da milli maçlar dönüşünde taşlar yerinden oynayacak.

Galatasaray'da sürpriz operasyon! Taşlar yerinden oynayacak

Sarı-kırmızılılarda sezon başından bu yana performansı ile sınıfta kalan ve vasat bulunan Patrick van Aanholt için tehlike çanları çalmaya başladı.

Galatasaray'da sürpriz operasyon! Taşlar yerinden oynayacak

G.Saray'da asıl bölgesi sağ bek olmasına karşın Konyaspor maçında oyuna girdikten sonra sol bekte görev yapan ve bir de asiste imza atan Leo Dubois göz doldurdu ve Fransız oyuncu takımdaki tüm kurguyu da değiştirdi.

Galatasaray'da sürpriz operasyon! Taşlar yerinden oynayacak

VAN AANHOLT'UN YERİNE DUBOIS

Sacha Boey'in olağanüstü formu nedeniyle Dubois'ya 11'de yer açamayan Okan Buruk, Fransız futbolcuyu sol bekte kullanma kararı aldı.

Galatasaray'da sürpriz operasyon! Taşlar yerinden oynayacak

Milli Takım arasında Van Aanholt antrenmanlarda ekstra işlere imza atamazsa Adana Demirspor deplasmanında Leo Dubois, ilk 11'de ve sol bekte görev alacak.

Galatasaray'da sürpriz operasyon! Taşlar yerinden oynayacak

İşte bu takdirde Patrick van Aanholt sadece 11 değil kulübede de yer alamayacak.

Galatasaray'da sürpriz operasyon! Taşlar yerinden oynayacak

Hürriyet'in haberine göre; üst düzey isimleri kadrosuna katan Galatasaray'da bu durumda Hollandalı futbolcunun tribüne çıkma ihtimali gündeme gelecek.

Galatasaray'da sürpriz operasyon! Taşlar yerinden oynayacak

Hatta devre arası ayrılık bile söz konusu olabilecek.

Galatasaray'da sürpriz operasyon! Taşlar yerinden oynayacak

Dubois formayı alırsa alternatif ve B planındaki isimler ise yerli oyunculardan kurgulanacak.

Galatasaray'da sürpriz operasyon! Taşlar yerinden oynayacak

Sol bekte alternatif genç Kazımcan ile Berkan Kutlu olacak.

Galatasaray'da sürpriz operasyon! Taşlar yerinden oynayacak

Galatasaray'da milli ara sonrasında değişimin yaşanacağı diğer bir bölge ise forvet hattı olacak.

Galatasaray'da sürpriz operasyon! Taşlar yerinden oynayacak

Sonradan girdiği maçlarda yaptığı katkıyla dikkat çeken ve 11'e giren Bafetimbi Gomis yine hamle oyuncusu olarak kulübeye dönecek.

Galatasaray'da sürpriz operasyon! Taşlar yerinden oynayacak

Teknik direktör Okan Buruk'un 1 numaralı gol silahı İtalyan Mauro Icardi olacak.

Galatasaray'da sürpriz operasyon! Taşlar yerinden oynayacak

Bulduğu şansları değerlendiremeyen İsviçreli Haris Seferovic ise üçüncü alternatif olacak.

Galatasaray'da sürpriz operasyon! Taşlar yerinden oynayacak

KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN KRİTİK MAÇ

Kasımpaşa karşısında 2 gol atmasına rağmen bu sezon geçen yılki performansının çok uzağında kalan Kerem Aktürkoğlu'nun 11'de geleceğini belirlemesi açısından Adana Demirspor maçının büyük önemi bulunuyor.

Galatasaray'da sürpriz operasyon! Taşlar yerinden oynayacak

23 yaşındaki futbolcu bu maçta da beklentileri karşılaşamazsa Okan Buruk; Yusuf Demir ya da Milot Rashica'dan birini 11'de tercih edecek.

Galatasaray'da sürpriz operasyon! Taşlar yerinden oynayacak

Sol kanatta tercihin yabancı futbolcudan yana kullanılması durumunda 3. yerli oyuncuya yer açmak için sol bekte Kazımcan ya da Berkan tercihi söz konusu olabilecek.

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