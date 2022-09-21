Galatasaray'da Okan Buruk’tan altın dokunuş

Galatasaray, Konyaspor'u 2-1 mağlup ederken uzun süre 1-1 giden maçta 3 puanı yine oyuncu değişiklikleri sonrası elde etti. Üst üste üçüncü galibiyetini alan Cimbom 7 haftada 5 kez kazandı. Sarı-kırmızılılara, bu 5 galibiyetin 4'ünü oyuna sonradan giren isimler getirdi. Antalyaspor mücadelesinde Bafetimbi Gomis 3 puanı kazandırırken tecrübeli golcü Ümraniye deplasmanında da oyuna sonradan girerek galibiyet golünü kaydetmişti.



+8 PUAN GETİRDİ

Gaziantep FK maçında oyuna sonradan giren Seferovic'in içinde bulunduğu pozisyondan doğan golle 3 puan kazanıldı. Konyaspor karşısında Okan Buruk'un 62. dakikada oyuna sürdüğü Mauro İcardi ve 78'de giren Dubois'in işbirliği sonrası Calvo kendi ağlarını havalandırırken bu gol aynı zamanda galibiyeti de getirdi. Konyaspor mücadelesiyle birlikte Buruk'un değişiklikleri Galatasaray'ın hanesine 8 puan fazladan getirdi.



SORUMLU DAVRANDI

Galatasaray, 7 haftada sadece geriye düştüğü Giresunspor maçını çeviremedi. Yenilgi sonrası açıklamalar yapan Okan Buruk, ikinci yarıya Bafetimbi Gomis'i de alarak çift santrfora döndüğünü hatırlatarak sorumluluğu da üzerine aldı. Genç çalıştırıcı, "İkinci forveti sokmaktaki planlarımız gerçekleşmedi. Bireysel olarak herkes kendi kalitesinin altında kaldı. Bu da bize sonuç getirmedi" ifadesini kullandı.



İKİLİ MÜCADELEDE ZİRVEYE ÇIKTI

Her hafta üstüne koyarak ilerleyen sarı-kırmızılı takımda bireysel performanslar da yukarı çıkmaya başladı. Galatasaray, ikili mücadele kazanma yüzdesinde ligin üst sıralarında yer alıyor. Bu sezon çıktığı 7 maçta 148 ikili mücadeleye giren sarı-kırmızılı oyuncular, 78'ini kazanarak yüzde 52'lik oran yakaladı. Sarı-kırmızılı takım, iki mücadele kazanma oranında yüzde 53'i bulan Fenerbahçe ve Konyaspor'un ardından 3. sırada yer aldı.



EN ÇOK POZİSYON ÜRETEN İKİNCİ TAKIM

Haftalar ilerledikçe akan oyunda pozisyon zenginliği bulmaya başlayan Galatasaray bu sezon maç başına en çok pozisyon üreten ikinci takım oldu. 90 dakikada yaklaşık 9.2 pozisyona giren sarı- kırmızılılar, 11.2 pozisyon yakalayan Fenerbahçe'yi takip etti. Cimbom maç başına 2.24 gol beklentisine ulaştı.