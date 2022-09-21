Galatasaray Süper Lig'in 8. haftasında karşılaşacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 21 Eylül 2022 Çarşamba 20:50Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2022 Çarşamba 20:50
Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki idman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.