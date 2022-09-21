Haberler Galatasaray Galatasaray Süper Lig'in 8. haftasında karşılaşacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray Süper Lig'in 8. haftasında karşılaşacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında karşılaşacağı Adana Demirspor maçına Florya Metin Oktay Tesisleri’nde hazırlanıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2022 Çarşamba 20:50 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2022 Çarşamba 20:50
Galatasaray Süper Lig'in 8. haftasında karşılaşacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam etti
Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki idman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
DİĞER
Süt Kardeşler'in güzel Afife'si usta oyuncunun eşi çıktı! Jale Altuğ hakkındaki gerçekle ağızları açık bıraktı!
'Yıldız patlatma' uzmanı Jorge Jesus! Fenerbahçe ciddi bir maddi gelire kavuşabilir
Toroğlu topun oyunda kalma süresi hakkında konuştu!
Cimbom'dan Yunus Akgün bombası! 20 katına imza atıyor...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galatasaray NEF son saniye basketiyle kazandı!
Özbek'ten Yusuf Demir açıklaması: Çok iyi biliyorduk
O KIZ DİZİSİ OYUNCU KADROSU | O Kız konusu ne, oyuncuları kim? O Kız dizisi nerede çekiliyor?
İLKSAN ARAÇ KAMPANYASI BAŞVURUSU
Ağlayan bebek en iyi nasıl sakinleştirilir?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş derbinin hazırlıklarına başladı Beşiktaş derbinin hazırlıklarına başladı 20:47
Almanya'da corona şoku! Kadrodan çıkartıldılar Almanya'da corona şoku! Kadrodan çıkartıldılar 20:27
Sıra Fenerbahçe'de! Jesus'tan dev gelir Sıra Fenerbahçe'de! Jesus'tan dev gelir 19:46
Toroğlu topun oyunda kalma süresi hakkında konuştu! Toroğlu topun oyunda kalma süresi hakkında konuştu! 19:09
Michy Batshuayi: Kandırıldım Michy Batshuayi: Kandırıldım 19:04
Galatasaray NEF son saniye basketiyle kazandı! Galatasaray NEF son saniye basketiyle kazandı! 19:02
Daha Eski
Kartal'a Dele Alli müjdesi! Kartal'a Dele Alli müjdesi! 18:16
Merih takımla çalışmalara başladı Merih takımla çalışmalara başladı 18:08
Savunma bakanı Bartra! İstatikleri altüst etti Savunma bakanı Bartra! İstatikleri altüst etti 17:37
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi ne zaman? Saat kaçta? Derbi hangi kanalda? | Spor Toto Süper Lig Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi ne zaman? Saat kaçta? Derbi hangi kanalda? | Spor Toto Süper Lig 16:08
U19 Milli Takımı Lüksemburg'a takıldı U19 Milli Takımı Lüksemburg'a takıldı 15:56
Stefan Kuntz'dan Salih Uçan açıklaması! Alınmamasının nedeni... Stefan Kuntz'dan Salih Uçan açıklaması! Alınmamasının nedeni... 15:47