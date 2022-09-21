Dünya basınının gündemi Galatasaray!

Gazete, Juan Mata'nın bu prestijli transferler arasında en kariyerli isim olduğuna değinirken Milot Rashica'nın Kerem Aktürkoğlu ile kanatlarda önemli bir güç haline geleceğini kaydetti. Mirror, Barcelona'da oynayan Yusuf Demir'in de bu bölgede önemli bir seçenek olduğunu belirtti.