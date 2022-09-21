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Dünya basınının gündemi Galatasaray!

Galatasaray, yaz transfer döneminde adeta şov yaptı. Aslan; Mertens, Torreira, Oliveira, Seferovic, Mata ve Icardi gibi yıldızları bünyesine kattı. Sarı kırmızılılar, bu transferleriyle sadece Türkiye'de değil dünyada da gündem oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2022 Çarşamba 11:51
Dünya basınının gündemi Galatasaray!

Türkiye'de 8 Eylül'de sona eren birinci transfer ve tescil döneminde birçok yıldız oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray, yaptığı transferlerle dünya basınında da gündem oldu.

Dünya basınının gündemi Galatasaray!

Spor Toto Süper Lig'de 13. olduğu geçen sezonun ardından yönetiminde değişikliğe gidilen sarı-kırmızılı kulübün futbol A takımında ciddi bir transfer operasyonu gerçekleştirildi.

Dünya basınının gündemi Galatasaray!

Başkanlığa Dursun Özbek'in seçilmesinden sonra teknik direktör Domenec Torrent ile yollar ayrılırken bu göreve kulübün unutulmaz futbolcularından Okan Buruk getirildi.

Dünya basınının gündemi Galatasaray!

Medipol Başakşehir ile 2019-2020 sezonunda Süper Lig, Akhisarspor ile de 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazanan 48 yaşındaki teknik adam idaresindeki takımda ciddi bir kadro değişimi yaşandı.

Dünya basınının gündemi Galatasaray!

Avrupa kupalarında olmamasına rağmen majör liglerin önemli takımlarından yıldız isimlerin kadroya katıldığı Galatasaray, yaz transfer döneminde Türkiye'nin yanı sıra dünya basınında da en çok konuşulan takımlardan oldu.

Dünya basınının gündemi Galatasaray!

Kadrosuna yurt dışından Paris Saint-Germain'den Arjantinli Mauro Icardi, Manchester United'tan İspanyol Juan Mata, Napoli'den Belçikalı Dries Mertens, Arsenal'den Uruguaylı Lucas Torreira, Porto'dan Portekizli Sergio Oliveira, Benfica'dan İsviçreli Haris Seferovic, AZ Alkmaar'dan Norveçli Fredrik Midtsjö, Olimpik Lyon'dan Fransız Leo Dubois, Rapid Wien'den Türk asıllı Yusuf Demir, Norwich City'den Kosovalı Milot Rashica ve Aalborg'dan Danimarkalı Mathias Ross'u katan sarı-kırmızılıların bu hamleleri büyük ses getirdi.

Dünya basınının gündemi Galatasaray!

Hazırlanan dış haber raporuna göre, Galatasaray'ın transferleriyle ilgili üretilen olumlu içerikler, olumsuz haberlere yüzde 98 üstünlük sağladı.

Dünya basınının gündemi Galatasaray!

YURT DIŞINDA 60 BİNE YAKIN İÇERİK

Galatasaray'ın yaptığı flaş transferler sonrasında yurt dışında yaklaşık 60 bin içerik üretildi.

Dünya basınının gündemi Galatasaray!

Transferin son gününde Icardi, Mata, Yusuf Demir, Rashica ve Ross'u kadrosuna katan "Cimbom" yurt dışında da dikkatleri üzerine çekti.

Dünya basınının gündemi Galatasaray!

Somera'nın hazırladığı rapora göre 1-13 Eylül tarihlerinde Galatasaray'ın transferlerine yönelik yurt dışı kaynaklı; yazılı, görsel ve dijital medyada 57 bin 598 içerik paylaşımı yapıldı.

Dünya basınının gündemi Galatasaray!

Sarı-kırmızılıların transferler arasında en çok ses getireni ise Mauro Icardi oldu. Dünyaca ünlü Arjantinli yıldız hakkında üretilen içerikler, Galatasaray'ın transferleri arasında yüzde 30'luk dilimde yer aldı. Öte yandan Galatasaray hakkındaki pozitif içeriklerin başında da transfere ayrılan bütçe geldi.

Dünya basınının gündemi Galatasaray!

TUCHEL'İ GÖLGEDE BIRAKTI

Galatasaray'ın 5 transferi art arda açıkladığı günlerde, İngiltere Premier Lig kulüplerinden Chelsea, teknik direktörü Thomas Tuchel ile yollarını ayırdı.

Dünya basınının gündemi Galatasaray!

İki sezon önce UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Alman teknik adamın kulüpten ayrılışı, Galatasaray'ın transferlerinin gölgesinde kaldı.

Dünya basınının gündemi Galatasaray!

Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Le Figaro, bu konuya vurgu yaparak Icardi ve Mata gibi isimlerle adeta transfer şovu yapan Galatasaray'ın gündemi eline geçirdiğini ifade etti.

Dünya basınının gündemi Galatasaray!

DÜNYA YILDIZLARI İÇİN YENİDEN CAZİBE MERKEZİ

İngiliz gazetesi Daily Mirror, Galatasaray'ın transfer hamleleriyle Türkiye'nin tekrar dünya yıldızlarının cazibe merkezi haline geldiğini belirtti.

Dünya basınının gündemi Galatasaray!

Beşiktaş'ın Premier Lig menşeli transferinin yanı sıra Galatasaray'a ayrı bir parantez açan gazete, sarı-kırmızılıların muhtemel 11'ini yaparak Okan Buruk önderliğinde Avrupa'nın bilindik oyuncularından kurulu bir kadro oluşturulduğunu vurguladı.

Dünya basınının gündemi Galatasaray!

Gazete, Juan Mata'nın bu prestijli transferler arasında en kariyerli isim olduğuna değinirken Milot Rashica'nın Kerem Aktürkoğlu ile kanatlarda önemli bir güç haline geleceğini kaydetti. Mirror, Barcelona'da oynayan Yusuf Demir'in de bu bölgede önemli bir seçenek olduğunu belirtti.

Dünya basınının gündemi Galatasaray!

Mauro Icardi'nin Serie A'daki performansına yaklaşması durumunda Galatasaray'da yüzleri güldüreceği ifade edilirken 2017'de Ballon d'Or adayı gösterilen Dries Mertens'in sarı-kırmızılıların kadrosunda önemli bir parça olacağı aktarıldı.

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