Sergen Yalçın A Milli Takım'ın yeni hocası mı olacak? Resmi açıklama geldi!

Beşiktaş ile çifte kupa kazanan ve sonrasında siyah beyazlılarla yollarını ayıran Sergen Yalçın'ın akıbeti merak ediliyordu.
Beşiktaş ile çifte kupa kazanan ve sonrasında siyah beyazlılarla yollarını ayıran Sergen Yalçın'ın akıbeti merak ediliyordu.
Genç teknik adamın adı geçtiğimiz yaz dahil olmak üzere bir çok takımla anılmıştı.
Sergen Yalçın'ın adı özellikle İngiltere'de sıkça duyuluyordu.
Yalçın ile Hull City'in temasta olduğu iddiaları gündemdeydi.
Bununla beraber Sergen Yalçın'ın - Hull City birlikteliği gerçekleşmemişti.
Şampiyon teknik adamın hangi takıma imza atacağı bilinmezken, sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
SERGEN YALÇIN MİLLİ TAKIM'A MI?
İddialara göre Sergen Yalçın'ın adı A Milli Futbol Takımı ile anılmaya başlanmıştı.
Hatta Sergen Yalçın'ın kendisine gelen teklifleri, Milli Takım'a gitmek istediği için reddettiği ifade ediliyordu.
Konuya ilişkin TFF'nin resmi kanadından açıklama geldi.
TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TRT Spor'a Sergen Yalçın hakkında açıklamada bulundu.
Altıntop yaptığı konuşmada, kendisine yöneltilen Sergen Yalçın sorusunu yanıtladı.
Tecrübeli futbol adam, Sergen Yalçın'ın A Milli Futbol Takımı'nın başına geçmeyeceğini ifade etti.
Hamit Altıntop, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Sergen Yalçın haberleri doğru değil, gündemimizde böyle bir konu yok"
Stefan Kuntz, Ay-Yıldızlılar'ın başında çıktığı 10 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 de mağlubiyet yaşadı.