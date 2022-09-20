Haberler Galatasaray Sergen Yalçın A Milli Takım'ın yeni hocası mı olacak? Resmi açıklama geldi!

Sergen Yalçın A Milli Takım'ın yeni hocası mı olacak? Resmi açıklama geldi!

Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran ve siyah beyazlılardan ayrılmasının ardından herhangi bir takım çalıştırmayan Sergen Yalçın'ın adı bir süredir A Milli Futbol Takımı için geçiyordu. TFF cephesinden, Sergen Yalçın için resmi açıklama geldi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 10:18
Sergen Yalçın A Milli Takım'ın yeni hocası mı olacak? Resmi açıklama geldi!

Beşiktaş ile çifte kupa kazanan ve sonrasında siyah beyazlılarla yollarını ayıran Sergen Yalçın'ın akıbeti merak ediliyordu.

Sergen Yalçın A Milli Takım'ın yeni hocası mı olacak? Resmi açıklama geldi!

Genç teknik adamın adı geçtiğimiz yaz dahil olmak üzere bir çok takımla anılmıştı.

Sergen Yalçın A Milli Takım'ın yeni hocası mı olacak? Resmi açıklama geldi!

Sergen Yalçın'ın adı özellikle İngiltere'de sıkça duyuluyordu.

Sergen Yalçın A Milli Takım'ın yeni hocası mı olacak? Resmi açıklama geldi!

Yalçın ile Hull City'in temasta olduğu iddiaları gündemdeydi.

Sergen Yalçın A Milli Takım'ın yeni hocası mı olacak? Resmi açıklama geldi!

Bununla beraber Sergen Yalçın'ın - Hull City birlikteliği gerçekleşmemişti.

Sergen Yalçın A Milli Takım'ın yeni hocası mı olacak? Resmi açıklama geldi!

Şampiyon teknik adamın hangi takıma imza atacağı bilinmezken, sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Sergen Yalçın A Milli Takım'ın yeni hocası mı olacak? Resmi açıklama geldi!

SERGEN YALÇIN MİLLİ TAKIM'A MI?
İddialara göre Sergen Yalçın'ın adı A Milli Futbol Takımı ile anılmaya başlanmıştı.

Sergen Yalçın A Milli Takım'ın yeni hocası mı olacak? Resmi açıklama geldi!

Hatta Sergen Yalçın'ın kendisine gelen teklifleri, Milli Takım'a gitmek istediği için reddettiği ifade ediliyordu.

Sergen Yalçın A Milli Takım'ın yeni hocası mı olacak? Resmi açıklama geldi!

Konuya ilişkin TFF'nin resmi kanadından açıklama geldi.

Sergen Yalçın A Milli Takım'ın yeni hocası mı olacak? Resmi açıklama geldi!

Hamit Altıntop, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Sergen Yalçın A Milli Takım'ın yeni hocası mı olacak? Resmi açıklama geldi!

"Sergen Yalçın haberleri doğru değil, gündemimizde böyle bir konu yok"

Sergen Yalçın A Milli Takım'ın yeni hocası mı olacak? Resmi açıklama geldi!

Stefan Kuntz, Ay-Yıldızlılar'ın başında çıktığı 10 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 de mağlubiyet yaşadı.

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