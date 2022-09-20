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Lider avcısı

Namağlup Gaziantep’in ardından Konyaspor’u da yenerek zirveden indiren sarı-kırmızılı takımın durmaya niyeti yok.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 06:50
Lider avcısı

Üst üste üçüncü galibiyetini elde eden Galatasaray'da yeni hedef Adana Demirspor... Yeni bir başlangıç yapan sarı- kırmızılı takım, bu sezon liderleri koltuğundan indirmesiyle ün yaptı. Süper Lig'in 5. haftasında namağlup lider Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayan Aslan, rakibini 2-1 yenerek zirveden aşağıya almıştı. Geçtiğimiz hafta namağlup ve 6 haftada hiç gol yemeyen lider Konyaspor'u konuk eden sarı-kırmızılılar, yeşilbeyazlı ekibi de 2-1'lik skorla geçti ve liderlikten etti. Son bölümde gelen galibiyet sevinç yaşatırken liderlik de coşkuyu artırmıştı.


DEĞİŞİKLİK YAPACAK
Ancak Cimbom bir gün zirvede kalabildi. Sarı-kırmızılı takımın 8. haftadaki rakibi Adana Demirspor maç fazlasıyla liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu. Şimdi bu maça konsantre olan Galatasaray, 1 Ekim'de oynanacak maçta güney takımını da yenerek zirvenin sahibi olmayı planlıyor. Galatasaray'la puanları eşit olan Adana Demirspor, çıktığı 7 lig maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Teknik direktör Okan Buruk'un Adana Demir maçında milli aradan da yararlanacağı için son üç haftadır değişmeyen iskelet 11'inde değişikliğe gitmesine bekleniyor.

Geçen sezon ilk 7 haftada 11 puan alan Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde hanesine 16 puan yazdırmayı başardı. *Savaş ÇORLU

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