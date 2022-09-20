Icardi'den büyük fedakarlık! Galatasaray'a gelmek için...

Spor Toto Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosunu birçok yıldız isimle güçlendirdi.
Spor Toto Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosunu birçok yıldız isimle güçlendirdi.
Yaptığı takviyelerle adından sıkça söz ettiren sarı-kırmızılıların en çok konuşulan transferlerinden biri de Mauro Icardi olmuştu.
Arjantinli yıldızın Galatasaray'a transfer olmasının ardından en çok merak edilen konulardan biri de Icardi'nin maaşı olmuştu.
Sarı-kırmızılılar, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada "Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero'nun bedelsiz geçici transferi konusunda kulübü Sas Paris Saint-Germain ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma uyarınca 2022-2023 futbol sezonu için futbolcuya toplam 6.750.000 EUR ödenecektir. Bahsi geçen tutarın 6.000.000 EUR'luk kısmı Sas Paris Saint-Germain Kulübü tarafından, 750.000 EUR ise şirketimiz tarafından ödenecektir." ifadelerine yer vermişti.
29 yaşındaki futbolcu Konyaspor maçıyla birlikte Galatasaray formasıyla ilk maçına çıkarken, İspanyol basınından Icardi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Mauro Icardi, Galatasaray'a gelmek için her türlü fedakarlığı yaptı.
MAAŞININ ÖNEMLİ KISMINDAN VAZGEÇTİ
Yıldız oyuncu, sarı-kırmızılı takıma transferi için maaşının önemli bir kısmından vazgeçti.
Mundo Deportivo muhabiri Bernard Scotti'nin Arjantinli gazeteci Augusto Tartufoli'yi kaynak gösterdiği haberde şu ifadelere yer verildi:
"Mauro Icardi, yaz transfer döneminde PSG için en tartışmalı isimlerden biriydi. Christophe Galtier takımın başına geldiğinden beri tamamen vazgeçilebilir bir oyuncu haline geldi ve bu nedenle yeni bir takım bulması gerekiyordu.
Buldu ve Türkiye'ye gitti. Şimdi partneri Wanda Nara ile birlikte sürdürmeye çalıştıkları yaşam standartlarını oraya taşıyorlar.
Mauro yılda 10 milyon Euro kazanıyordu. Türkiye'de kendisine bu tutarı ödeyemediler, bu yüzden PSG maaşının sadece 6 milyon Euro'sunu ödeyeceklerini söyledi.
Türkler ise ona sadece 750 bin Euro yani ayda 60 bin Euro ödeyebileceklerini söylediler. Gerçek şu ki Mauro yılda 10 milyon Euro kazanıyordu şimdi ise 6 milyon Euro kazanacak."
Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı tek maçta 28 dakika süre aldı.
Yıldız golcünün PSG ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.
Icardi'nin güncel piyasa değeri ise 22 milyon Euro.