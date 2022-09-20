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Icardi'den büyük fedakarlık! Galatasaray'a gelmek için...

Son dakika Galatasaray haberleri: Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından Galatasaray, geçtiğimiz haftalarda Paris Saint-Germain (PSG) forması giyen yıldız futbolcu Mauro Icardi'yi kadrosuna katmıştı. İspanyol basınından Mundo Deportivo, Icardi'nin sarı-kırmızılı takıma gelmek için büyük bir fedakarlıkta bulunduğunu yazdı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 09:31 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 09:31
Mert Kılıç
Icardi'den büyük fedakarlık! Galatasaray'a gelmek için...

Spor Toto Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosunu birçok yıldız isimle güçlendirdi.

Icardi'den büyük fedakarlık! Galatasaray'a gelmek için...

Yaptığı takviyelerle adından sıkça söz ettiren sarı-kırmızılıların en çok konuşulan transferlerinden biri de Mauro Icardi olmuştu.

Icardi'den büyük fedakarlık! Galatasaray'a gelmek için...

Arjantinli yıldızın Galatasaray'a transfer olmasının ardından en çok merak edilen konulardan biri de Icardi'nin maaşı olmuştu.

Icardi'den büyük fedakarlık! Galatasaray'a gelmek için...

Sarı-kırmızılılar, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada "Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero'nun bedelsiz geçici transferi konusunda kulübü Sas Paris Saint-Germain ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma uyarınca 2022-2023 futbol sezonu için futbolcuya toplam 6.750.000 EUR ödenecektir. Bahsi geçen tutarın 6.000.000 EUR'luk kısmı Sas Paris Saint-Germain Kulübü tarafından, 750.000 EUR ise şirketimiz tarafından ödenecektir." ifadelerine yer vermişti.

Icardi'den büyük fedakarlık! Galatasaray'a gelmek için...

29 yaşındaki futbolcu Konyaspor maçıyla birlikte Galatasaray formasıyla ilk maçına çıkarken, İspanyol basınından Icardi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Icardi'den büyük fedakarlık! Galatasaray'a gelmek için...

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Mauro Icardi, Galatasaray'a gelmek için her türlü fedakarlığı yaptı.

Icardi'den büyük fedakarlık! Galatasaray'a gelmek için...

MAAŞININ ÖNEMLİ KISMINDAN VAZGEÇTİ

Yıldız oyuncu, sarı-kırmızılı takıma transferi için maaşının önemli bir kısmından vazgeçti.

Icardi'den büyük fedakarlık! Galatasaray'a gelmek için...

Mundo Deportivo muhabiri Bernard Scotti'nin Arjantinli gazeteci Augusto Tartufoli'yi kaynak gösterdiği haberde şu ifadelere yer verildi:

Icardi'den büyük fedakarlık! Galatasaray'a gelmek için...

"Mauro Icardi, yaz transfer döneminde PSG için en tartışmalı isimlerden biriydi. Christophe Galtier takımın başına geldiğinden beri tamamen vazgeçilebilir bir oyuncu haline geldi ve bu nedenle yeni bir takım bulması gerekiyordu.

Icardi'den büyük fedakarlık! Galatasaray'a gelmek için...

Buldu ve Türkiye'ye gitti. Şimdi partneri Wanda Nara ile birlikte sürdürmeye çalıştıkları yaşam standartlarını oraya taşıyorlar.

Icardi'den büyük fedakarlık! Galatasaray'a gelmek için...

Mauro yılda 10 milyon Euro kazanıyordu. Türkiye'de kendisine bu tutarı ödeyemediler, bu yüzden PSG maaşının sadece 6 milyon Euro'sunu ödeyeceklerini söyledi.

Icardi'den büyük fedakarlık! Galatasaray'a gelmek için...

Türkler ise ona sadece 750 bin Euro yani ayda 60 bin Euro ödeyebileceklerini söylediler. Gerçek şu ki Mauro yılda 10 milyon Euro kazanıyordu şimdi ise 6 milyon Euro kazanacak."

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