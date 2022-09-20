Galatasaraylı Mauro Icardi ve Wanda Nara ayrıldı mı? Kardeşi açıkladı!

Wanda Nara'nın, şarkıcı L-Gante ile yakınlaşma içinde olduğu ve Icardi'yi terk edeceği haberlerine baldızı Zaira Nara tepki gösterdi, "Müziği ve dansı seviyoruz. Hepsi bu" diye konuştu.
Wanda Nara'nın, şarkıcı L-Gante ile yakınlaşma içinde olduğu ve Icardi'yi terk edeceği haberlerine baldızı Zaira Nara tepki gösterdi, "Müziği ve dansı seviyoruz. Hepsi bu" diye konuştu.
Mauro Icardi'nin menajeri ve eşi Wanda Nara'nın bir başka erkekle yakınlaştığı ve evliliğinin sallantıda olduğu haberlerini baldızı yalanladı.
"MÜZİĞİ SEVİYORUZ"
Şarkıcı L-Gante ile Wanda Nara arasında böyle bir ilişki olmadığını söyleyen Zaira Nara, "Erkeklerden bahsetmeyi bırakın. Müziği seviyoruz. Wanda ile L-Gante'nin müziğiyle dans etmeyi seviyoruz. Hepsi bu. Wanda, Icardi'den ayrıldı mı? Hayır. Ablamın özel hayatı hakkında konuşmak istemiyorum" dedi.
İKNA ETMEKTE ZORLANDI
Arjantin basını bir başka haberde ise Wanda Nara'nın, İstanbul'a gelip görüşmeleri yaptıktan sonra Icardi'yi imza için ikna etmekte zorlandığını iddia etti.
"SEN DE GEL NARA"
Icardi'nin, eşi ve menajeri olan Wanda Nara'ya, "Sen de İstanbul'a gelirsen imza atarım" şartı koştuğunu, bu nedenle Nara'nın 5 çocuğuyla İstanbul'a taşındığı hatırlatıldı.