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Galatasaraylı Mauro Icardi ve Wanda Nara ayrıldı mı? Kardeşi açıkladı!

Galatasaray'ın dünyaca ünlü Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin, Wanda Nara ile aralarının bozuk olduğu iddiaları gündemi sarsmıştı. Futbolculuğu gibi evliliği de sıkça basında manşet olan Icardi'nin Wanda Nara ile ilişkisine dair, Wanda Nara'nın kardeşi konuştu. Peki, Icardi ve Wanda Nara ayrılıyor mu? İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 09:37
Galatasaraylı Mauro Icardi ve Wanda Nara ayrıldı mı? Kardeşi açıkladı!

Wanda Nara'nın, şarkıcı L-Gante ile yakınlaşma içinde olduğu ve Icardi'yi terk edeceği haberlerine baldızı Zaira Nara tepki gösterdi, "Müziği ve dansı seviyoruz. Hepsi bu" diye konuştu.

Galatasaraylı Mauro Icardi ve Wanda Nara ayrıldı mı? Kardeşi açıkladı!

Mauro Icardi'nin menajeri ve eşi Wanda Nara'nın bir başka erkekle yakınlaştığı ve evliliğinin sallantıda olduğu haberlerini baldızı yalanladı.

Galatasaraylı Mauro Icardi ve Wanda Nara ayrıldı mı? Kardeşi açıkladı!

"MÜZİĞİ SEVİYORUZ"
Şarkıcı L-Gante ile Wanda Nara arasında böyle bir ilişki olmadığını söyleyen Zaira Nara, "Erkeklerden bahsetmeyi bırakın. Müziği seviyoruz. Wanda ile L-Gante'nin müziğiyle dans etmeyi seviyoruz. Hepsi bu. Wanda, Icardi'den ayrıldı mı? Hayır. Ablamın özel hayatı hakkında konuşmak istemiyorum" dedi.

Galatasaraylı Mauro Icardi ve Wanda Nara ayrıldı mı? Kardeşi açıkladı!

İKNA ETMEKTE ZORLANDI
Arjantin basını bir başka haberde ise Wanda Nara'nın, İstanbul'a gelip görüşmeleri yaptıktan sonra Icardi'yi imza için ikna etmekte zorlandığını iddia etti.

Galatasaraylı Mauro Icardi ve Wanda Nara ayrıldı mı? Kardeşi açıkladı!

"SEN DE GEL NARA"
Icardi'nin, eşi ve menajeri olan Wanda Nara'ya, "Sen de İstanbul'a gelirsen imza atarım" şartı koştuğunu, bu nedenle Nara'nın 5 çocuğuyla İstanbul'a taşındığı hatırlatıldı.

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