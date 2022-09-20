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Galatasaray Süper Lig'in 8. haftasında karşılaşacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak Galatasaray hazırlıklarına başladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 23:56
Galatasaray Süper Lig'in 8. haftasında karşılaşacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü Adana Demirspor'a konuk olacak Galatasaray, maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

Futbolcuların 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanı çift kale maçla tamamladığı aktarıldı.

Galatasaray, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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