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Galatasaray - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Milli arayı pas geçmeyen takımlardan Galatasaray ile İstanbulspor, NEF Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 11:00
Galatasaray - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Milli arayı pas geçmeyen Galatasaray ile İstanbulspor, NEF Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. 20 Eylül Salı günü satışa çıkacak biletlerle seyirciye açık yapılacak olan maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Galatasaray - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - İstanbulspor maçı 24 Eylül Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Maçın GS TV'den naklen canlı yayınlanması beklenirken konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda hazırlık maçı karşılaşmasının detayları geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

BURUK'TAN HAZIR OLMAYAN İSİMLERE ŞANS

Teknik direktör Okan Buruk, Konyaspor maçı sonrası futbolculara 3 gün izin verdi. Salı akşamı Florya'da yeniden toplanacak sarı-kırmızılılar boş durmayacak ve hafta sonu İstanbulspor ile bir hazırlık maçı oynayacak. Buruk bu karşılaşmada İcardi, Mata, Midtsjö gibi henüz hazır olmayan isimlere şans verecek ve açıklarını kapatmaya çalışacak.

"MİLLİ ARAYI EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, milli maç arası ve sonrasında bay geçecekleri haftanın hızlarını kesebileceğini ancak yeni katılan oyuncuların adaptasyonu ile fiziksel eksiğini kapatması açısından iyi olacağını söyledi.

Ligde son 3 maçlarını kazandıklarını aktaran Buruk, "Milli ara hızımızı kesebilir. Bu haftaki oyunda da yenilenmeye ihtiyacımız olduğunu gördük. Milli takıma gidecek oyuncular var. Icardi ve Mata gibi hazır gelmeyen oyuncular açısından faydalı bir ara olacak. Önümüzdeki hafta bir hazırlık maçı yapacağız. Onların takımı yakalaması için önemli. Milli arayı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Yeni katılan oyunculardan dolayı bizim için kötü bir ara olmayacak." şeklinde görüş belirtti.

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