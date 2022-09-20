GALATASARAY HABERLERİ - Taraftarlar isyan etmişti! Sevilla'dan flaş Marcao açıklaması

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosunu önemli ölçüde yenilemişti.
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosunu önemli ölçüde yenilemişti.
Sarı-kırmızılılar; Icardi, Mertens, Torreira, Oliveira, Mata ve Seferovic gibi ses getiren transferlere imza atmıştı.
Kadrosuna birçok takviye yapan sarı-kırmızılılar, çok sayıda oyuncuyla yollarını ayırmıştı.
Galatasaray'da ayrılığı en çok konuşulan isimse Marcao oldu.
Brezilyalı futbolcu, geçtiğimiz sezonun sona ermesinin ardından La Liga ekibi Sevilla'ya transfer oldu.
İspanyollar, Marcao transferi için Galatasaray ile 12+3 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladı.
26 yaşındaki stoper, Sevilla ile resmi sözleşme imzalasa da sakatlığı sebebiyle henüz yeni takımıyla maça çıkamadı.
Taraftarlar sosyal medya üzerinden Marcao'nun maça çıkmamasına tepki gösterirken, konuyla ilgili resmi açıklama geldi.
Sevilla Teknik Direktörü Julen Lopetegui, yıldız futbolcunun son durumuna ilişkin konuştu.
"NE ZAMAN DÖNECEĞİNİ SÖYLEYEMEM"
Lopetegui, "Bu doktorları ilgilendiren bir soru. Tıbbi bir konu olduğu cevap veremem.
Doktorlardan Marcao için onay geldiğinde kendisini en kısa sürede hazırlamak için çalışacağız.
Marcao buraya önemli bir oyuncu olmak için geldi ve eminim öyle olacak." ifadelerini kullandı.
Brezilyalı savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 14 milyon Euro.