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GALATASARAY HABERLERİ - Taraftarlar isyan etmişti! Sevilla'dan flaş Marcao açıklaması

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın yaz transfer döneminde 12+3 milyon Euro karşılığında Sevilla'ya gönderdiği Marcao, sakatlığı nedeniyle yeni takımıyla henüz maça çıkamadı. Brezilyalı futbolcunun uzun süredir sahalara dönememesi Sevilla'lı taraftarlar tarafından tepkiyle karşılanırken; İspanyol ekibinin teknik direktörü Julen Lopetegui, Marcao'nun sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 14:07
Mert Kılıç
GALATASARAY HABERLERİ - Taraftarlar isyan etmişti! Sevilla'dan flaş Marcao açıklaması

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosunu önemli ölçüde yenilemişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Taraftarlar isyan etmişti! Sevilla'dan flaş Marcao açıklaması

Sarı-kırmızılılar; Icardi, Mertens, Torreira, Oliveira, Mata ve Seferovic gibi ses getiren transferlere imza atmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Taraftarlar isyan etmişti! Sevilla'dan flaş Marcao açıklaması

Kadrosuna birçok takviye yapan sarı-kırmızılılar, çok sayıda oyuncuyla yollarını ayırmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Taraftarlar isyan etmişti! Sevilla'dan flaş Marcao açıklaması

Galatasaray'da ayrılığı en çok konuşulan isimse Marcao oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Taraftarlar isyan etmişti! Sevilla'dan flaş Marcao açıklaması

Brezilyalı futbolcu, geçtiğimiz sezonun sona ermesinin ardından La Liga ekibi Sevilla'ya transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Taraftarlar isyan etmişti! Sevilla'dan flaş Marcao açıklaması

İspanyollar, Marcao transferi için Galatasaray ile 12+3 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Taraftarlar isyan etmişti! Sevilla'dan flaş Marcao açıklaması

26 yaşındaki stoper, Sevilla ile resmi sözleşme imzalasa da sakatlığı sebebiyle henüz yeni takımıyla maça çıkamadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Taraftarlar isyan etmişti! Sevilla'dan flaş Marcao açıklaması

Marcao'nun sahalara dönüş tarihinin uzaması Sevilla'lı taraftarları çileden çıkardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Taraftarlar isyan etmişti! Sevilla'dan flaş Marcao açıklaması

Taraftarlar sosyal medya üzerinden Marcao'nun maça çıkmamasına tepki gösterirken, konuyla ilgili resmi açıklama geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Taraftarlar isyan etmişti! Sevilla'dan flaş Marcao açıklaması

Sevilla Teknik Direktörü Julen Lopetegui, yıldız futbolcunun son durumuna ilişkin konuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Taraftarlar isyan etmişti! Sevilla'dan flaş Marcao açıklaması

"NE ZAMAN DÖNECEĞİNİ SÖYLEYEMEM"

Lopetegui, "Bu doktorları ilgilendiren bir soru. Tıbbi bir konu olduğu cevap veremem.

GALATASARAY HABERLERİ - Taraftarlar isyan etmişti! Sevilla'dan flaş Marcao açıklaması

Doktorlardan Marcao için onay geldiğinde kendisini en kısa sürede hazırlamak için çalışacağız.

GALATASARAY HABERLERİ - Taraftarlar isyan etmişti! Sevilla'dan flaş Marcao açıklaması

Marcao buraya önemli bir oyuncu olmak için geldi ve eminim öyle olacak." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Taraftarlar isyan etmişti! Sevilla'dan flaş Marcao açıklaması

Marcao'nun Sevilla ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Taraftarlar isyan etmişti! Sevilla'dan flaş Marcao açıklaması

Brezilyalı savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 14 milyon Euro.

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