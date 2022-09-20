GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk kararını verdi! Juan Mata ne zaman oynayacak?

Spor Toto Süper Lig'de yeni transferleriyle iyi bir çıkış yakalayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'de yeni transferleriyle iyi bir çıkış yakalayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılar, ligin 7. haftasında sahasında son olarak Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek milli araya galibiyetle girdi.
İlk 7 haftada iyi bir grafik çizen Galatasaray'da gözler henüz forma şansı bulamayan Juan Mata'ya çevrildi.
Okan Buruk, "Juan Mata hiç antrenman yapmamış yeni sezon öncesi. Zamana ihtiyacı var." açıklamasını yapmıştı.
Yaz kampı yapmayan Juan Mata ile yakından ilgilenen ve özel program uygulatan Okan Buruk, İspanyol oyuncu ile ilgili kararını verdi.
Peki, Juan Mata ne zaman oynayacak? İşte tüm detaylar...
Manchester United ile sözleşmesi sona eren Juan Mata, yaz dönemini kamp yapmadan geçirdi.
Bireysel antrenmanlara devam eden Mata, yeni hocası Okan Buruk tarafından fizik olarak hazır görülmedi.
34 yaşındaki yıldız, bu yüzden Kasımpaşa ve Konyaspor maçlarında kadroya alınmazken milli arayı fırsata çevirecek ve ekstra çalışmalar neticesinde takımla aynı seviyeye gelecek.
1 Ekim'de Adana Demirspor ile deplasmanda oynanacak maçın kadrosuna alınacak olan Juan Mata, ilk 11 için biraz daha bekleyecek.
KAYSERİSPOR MAÇINA İLK 11'DE ÇIKACAK
Sabah'ın haberine göre; Okan Buruk, Adana'da yedek soyunduracağı İspanyol oyuncuyu 15 Ekim'deki Kayserispor maçında ilk 11'e hazırlayacak.
Tecrübeli on numaranın takıma girmesiyle bir başka dünya yıldızı Mertens dinlenme şansı yakalayacak.
35 yaşındaki Mertens, 4 haftadır ilk 11'de sahaya çıkıyor. Mata dışında Icardi de milli arada özel program dahilinde ekstra çalışacak.
Usta yorumcu Levent Tüzemen, Juan Mata için şu ifadeleri kullanmıştı:
"Milli ara Icardi ve Mata için ilaç gibi gelecek. Çünkü bu iki yıldızın 90 dakika oynayacak fizik güçleri yok. Icardi yarım saat idare eder ama Mata'nın aküyü tam doldurması gerekiyor."
"Okan Buruk, Mata oynayacak seviyeye geldiğinde Mertens'in rahatlayacağını söylüyor. Çünkü iki oyuncunun da en büyük özelliği lider kimliğe sahip olmaları... Mata'nın bir oyun aklı var, kalitesi var. Futbolcu olarak da başarılı bir geçmişi var."
"EVDE OTURURKEN GELMEDİ"
"Mata geçen sezon Manchester United'da az süreler almasına karşın takımla idman yaptı. Florya'ya evde otururken gelmedi."