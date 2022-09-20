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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk kararını verdi! Juan Mata ne zaman oynayacak?

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'de son 3 maçını kazanarak seri yakalayan Galatasaray'da yeni transfer Juan Mata'nın ne zaman forma şansı bulacağı merak ediliyor. Teknik direktör Okan Buruk, sezon öncesi kamp yapmayan ve fiziksel olarak hazır olmayan deneyimli futbolcu ile ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 10:53 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 10:53
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk kararını verdi! Juan Mata ne zaman oynayacak?

Spor Toto Süper Lig'de yeni transferleriyle iyi bir çıkış yakalayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk kararını verdi! Juan Mata ne zaman oynayacak?

Sarı-kırmızılılar, ligin 7. haftasında sahasında son olarak Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek milli araya galibiyetle girdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk kararını verdi! Juan Mata ne zaman oynayacak?

İlk 7 haftada iyi bir grafik çizen Galatasaray'da gözler henüz forma şansı bulamayan Juan Mata'ya çevrildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk kararını verdi! Juan Mata ne zaman oynayacak?

Okan Buruk, "Juan Mata hiç antrenman yapmamış yeni sezon öncesi. Zamana ihtiyacı var." açıklamasını yapmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk kararını verdi! Juan Mata ne zaman oynayacak?

Yaz kampı yapmayan Juan Mata ile yakından ilgilenen ve özel program uygulatan Okan Buruk, İspanyol oyuncu ile ilgili kararını verdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk kararını verdi! Juan Mata ne zaman oynayacak?

Peki, Juan Mata ne zaman oynayacak? İşte tüm detaylar...

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk kararını verdi! Juan Mata ne zaman oynayacak?

Manchester United ile sözleşmesi sona eren Juan Mata, yaz dönemini kamp yapmadan geçirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk kararını verdi! Juan Mata ne zaman oynayacak?

Bireysel antrenmanlara devam eden Mata, yeni hocası Okan Buruk tarafından fizik olarak hazır görülmedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk kararını verdi! Juan Mata ne zaman oynayacak?

34 yaşındaki yıldız, bu yüzden Kasımpaşa ve Konyaspor maçlarında kadroya alınmazken milli arayı fırsata çevirecek ve ekstra çalışmalar neticesinde takımla aynı seviyeye gelecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk kararını verdi! Juan Mata ne zaman oynayacak?

1 Ekim'de Adana Demirspor ile deplasmanda oynanacak maçın kadrosuna alınacak olan Juan Mata, ilk 11 için biraz daha bekleyecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk kararını verdi! Juan Mata ne zaman oynayacak?

KAYSERİSPOR MAÇINA İLK 11'DE ÇIKACAK

Sabah'ın haberine göre; Okan Buruk, Adana'da yedek soyunduracağı İspanyol oyuncuyu 15 Ekim'deki Kayserispor maçında ilk 11'e hazırlayacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk kararını verdi! Juan Mata ne zaman oynayacak?

Tecrübeli on numaranın takıma girmesiyle bir başka dünya yıldızı Mertens dinlenme şansı yakalayacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk kararını verdi! Juan Mata ne zaman oynayacak?

35 yaşındaki Mertens, 4 haftadır ilk 11'de sahaya çıkıyor. Mata dışında Icardi de milli arada özel program dahilinde ekstra çalışacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk kararını verdi! Juan Mata ne zaman oynayacak?

Usta yorumcu Levent Tüzemen, Juan Mata için şu ifadeleri kullanmıştı:

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk kararını verdi! Juan Mata ne zaman oynayacak?

"Milli ara Icardi ve Mata için ilaç gibi gelecek. Çünkü bu iki yıldızın 90 dakika oynayacak fizik güçleri yok. Icardi yarım saat idare eder ama Mata'nın aküyü tam doldurması gerekiyor."

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk kararını verdi! Juan Mata ne zaman oynayacak?

"Okan Buruk, Mata oynayacak seviyeye geldiğinde Mertens'in rahatlayacağını söylüyor. Çünkü iki oyuncunun da en büyük özelliği lider kimliğe sahip olmaları... Mata'nın bir oyun aklı var, kalitesi var. Futbolcu olarak da başarılı bir geçmişi var."

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk kararını verdi! Juan Mata ne zaman oynayacak?

"EVDE OTURURKEN GELMEDİ"

"Mata geçen sezon Manchester United'da az süreler almasına karşın takımla idman yaptı. Florya'ya evde otururken gelmedi."

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