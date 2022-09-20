GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk kararını verdi! Juan Mata ne zaman oynayacak?

"Okan Buruk, Mata oynayacak seviyeye geldiğinde Mertens'in rahatlayacağını söylüyor. Çünkü iki oyuncunun da en büyük özelliği lider kimliğe sahip olmaları... Mata'nın bir oyun aklı var, kalitesi var. Futbolcu olarak da başarılı bir geçmişi var."