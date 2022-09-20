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GALATASARAY HABERİ: Yusuf Demir'in Türk kimliği ortaya çıktı! Şimdi ne olacak?

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Rapid Wien'den yeni transferi Yusuf Demir'in Türk statüsünde oynatılıp oynatılmayacağıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Sarı-kırmızılılar, genç futbolcunun Türk statüsünde oynaması için federasyon ile temasa geçti. Son durumu merak konusu olan bu gündem üzerine girişimler devam ederken, Yusuf Demir'in Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı ortaya çıktı. Peki şimdi ne olacak? İşte yaşanan son gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 21:24
GALATASARAY HABERİ: Yusuf Demir'in Türk kimliği ortaya çıktı! Şimdi ne olacak?

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon için birçok transfere imza atan Galatasaray'da gündem Yusuf Demir'in Türk statüsünde oynatılıp oynatılamayacağı...

GALATASARAY HABERİ: Yusuf Demir'in Türk kimliği ortaya çıktı! Şimdi ne olacak?

Galatasaray cephesi, Rapid Wien'den 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Türk asıllı Avusturyalı oyuncunun yerli statüsünde oynaması gerektiğini savunuyor.

GALATASARAY HABERİ: Yusuf Demir'in Türk kimliği ortaya çıktı! Şimdi ne olacak?

Sarı-kırmızılılarda başkan Dursun Özbek Yusuf Demir'in durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERİ: Yusuf Demir'in Türk kimliği ortaya çıktı! Şimdi ne olacak?

Özbek, genç oyuncunun Türk statüsünde oynaması için federasyon ile temasta olduklarını dile getirdi ve şu ifadeleri kullandı:

GALATASARAY HABERİ: Yusuf Demir'in Türk kimliği ortaya çıktı! Şimdi ne olacak?

"Yusuf Demir ile ilgili temaslarımızı sürüyor. Önemli bir oyuncu. Türk sporuna, futboluna önemli hizmetler verecektir. Daha çok genç. Bu genç yaşta başarılı performansları olmuştur. Türk Milli Takımı'nın Yusuf'u kazanması gerektiğini düşünüyorum.

GALATASARAY HABERİ: Yusuf Demir'in Türk kimliği ortaya çıktı! Şimdi ne olacak?

Bu manada temaslarımız var. TFF de pozitif bakacaktır. Çabamız, temasımız Yusuf Demir'i Türk Milli Takımı'na kazandırılması ve performansıyla başarı getirmesi yönünde olacaktır."

GALATASARAY HABERİ: Yusuf Demir'in Türk kimliği ortaya çıktı! Şimdi ne olacak?

YUSUF DEMİR'İN ESKİ NÜFUS CÜZDANI ORTAYA ÇIKTI
Hürriyet'in haberine göre; Yusuf Demir'in Türk statüsünde oynatılıp oynatılamayacağına dair tartışmalar sürerken oyuncunun Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERİ: Yusuf Demir'in Türk kimliği ortaya çıktı! Şimdi ne olacak?

Yusuf Demir, Avusturya Milli Takımı'nı tercih edip Avusturya vatandaşlığına geçtiği için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarıldı ve nüfus cüzdanı iptal edildi.

GALATASARAY HABERİ: Yusuf Demir'in Türk kimliği ortaya çıktı! Şimdi ne olacak?

19 yaşındaki Yusuf Demir, Avusturya Milli Takımı formasıyla bugüne kadar 4 maça çıktı. Yetenekli oyuncu bu sebeple Türk milli takımında forma giyemeyecek.

GALATASARAY HABERİ: Yusuf Demir'in Türk kimliği ortaya çıktı! Şimdi ne olacak?

FIFA KURALI NE DİYOR?
FIFA'nın ilgili kuralına göre; herhangi bir milli takımda 3'ten fazla maça çıkmış olan oyuncu, bir daha başka bir Milli Takım adına oynayamıyor.

GALATASARAY HABERİ: Yusuf Demir'in Türk kimliği ortaya çıktı! Şimdi ne olacak?

Önceki uygulamada, bir futbolcunun, oynadığı bir milli takımı değiştirebilmesi için ilk formasını giydiği takımda yalnızca hazırlık maçına çıkmış olması gerekiyordu.

GALATASARAY HABERİ: Yusuf Demir'in Türk kimliği ortaya çıktı! Şimdi ne olacak?

TFF STATÜSÜ NE DİYOR?
Yusuf Demir, 2015-16 sezonundan sonra Milli Takım tercihini yaptığı için yabancı statüsünde oynayacak.

GALATASARAY HABERİ: Yusuf Demir'in Türk kimliği ortaya çıktı! Şimdi ne olacak?

O dönemden önce milli takım tercihini yapan diğer gurbetçi futbolcular, Türk pasaportları sayesinde Süper Lig'de yerli kategorisinde yer alıyordu.

GALATASARAY HABERİ: Yusuf Demir'in Türk kimliği ortaya çıktı! Şimdi ne olacak?

TFF'nin bu sezon yürürlüğe koyduğu kurala göre; takımlar 14 yabancı oyuncunun üzerine üç 21 yaş ve altı genç oyuncuyu belli kriterleri doldurması halinde kadrosuna katabiliyor.

GALATASARAY HABERİ: Yusuf Demir'in Türk kimliği ortaya çıktı! Şimdi ne olacak?

Yusuf Demir, 19 yaşında ve Avusturya'nın alt yaş gruplarında düzenli oynadığı için TFF'nin yabancı kuralına takılmayacak.

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