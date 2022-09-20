Haberler Galatasaray Eski Galatasaraylı Albert Riera yenilmiyor! Olimpija Ljubljana'da dev başarı

Eski Galatasaraylı Albert Riera yenilmiyor! Olimpija Ljubljana'da dev başarı

Bir dönem ülkemizde Galatasaray'da da top koşturan İspanyol Teknik Direktör Albert Riera, takımı Olimpija Ljubljana ile rekoları alt üst ediyor. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 12:29
Eski Galatasaraylı Albert Riera yenilmiyor! Olimpija Ljubljana'da dev başarı

Türk futbolunun en önemli isimlerinden biri olan Fatih Terim yıllarca büyük başarılara imza attı. Tecrübeli hocanın en çok eleştiri aldığı konulardan birisi ise ekibinde yer alan isimlerin, direktörlük kariyerinde başarılı bir şekilde ilerleyememesi oldu.

KÖTÜ ZİNCİRİ KIRIYOR

Ancak bir isim, bu kötü zinciri kırma yolunda dev adımlar atıyor. 2020-2021 sezonunda Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Albert Riera elde ettiği sonuçlarla adından söz ettiriyor.

NAMAĞLUP LİDER

Sloven ekibi Olimpija Ljubljana'da temmuz ayında teknik direktörlük koltuğuna oturan İspanyol hoca rekorları adeta alt üst ediyor. Riera yönetimindeki Olimpija ligde 10 maçta 9 galibiyet ve 1 beraberlik alırken hiç yenilmedi.

21 gol atıp 9 gol yiyen ve en yakın rakibine şimdiden 9 puanlık fark atan Sloven ekibi oynadığı futbolla da çok büyük övgü alıyor.

GELECEĞİ PARLAK

2.70'lik puan ortalaması yakalayan ve Sloven futbolunun son dönemdeki en başarılı istatistiklerinden birisine imza atan 40 yaşındaki Albert Riera'nın çok önemli bir teknik adam olacağı konuşuluyor.

LA LIGA'NIN TAKİBİNDE

İspanyol basını da genç hocanın başarılarına geniş yer verirken, La Liga kulüplerinin şimdiden Riera'yı yakın takibe başladığını belirtiyor.

Çok önemli bir futbol kariyerine de sahip olan Riera; Manchester City, Liverpool, Espanyol ve Galatasaray gibi takımların formalarını giymişti.

DİĞER
Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ten romantik birinci yıl kutlaması
Müge Anlı'da bir garip olay! "Karım evde 'Köle Isaura' gibi çalıştırdı" diyen Necati Erçetin ile 40 yıllık eşi Emine Erçetin'den bomba diyalog!
Osayi gerçeği ortaya çıktı! Transfer ve Jesus...
Buruk kararını verdi! Mata ne zaman oynayacak?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Buruk kararını verdi! Mata ne zaman oynayacak?
Beşiktaş ve G.Saray istiyordu! Dünya Kupası öncesi...
Lenfoma nedir, neden olur, tedavisi var mı?
KOMEK kayıtları başladı mı?
Ek yerleştirme elektronik kayıt tarihleri ne zaman başlayacak, bitecek?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Avcı ondan vazgeçmiyor! Dev istatistik... Avcı ondan vazgeçmiyor! Dev istatistik... 12:34
Eski G.Saraylı Riera yenilmiyor! Dev başarı... Eski G.Saraylı Riera yenilmiyor! Dev başarı... 12:29
ZTK 2. Tur maç programı açıklandı! ZTK 2. Tur maç programı açıklandı! 12:19
A Milli Takım'da Lüksemburg maçı hazırlıkları A Milli Takım'da Lüksemburg maçı hazırlıkları 12:03
Ismael'den sürpriz tercih! F.Bahçe maçında... Ismael'den sürpriz tercih! F.Bahçe maçında... 11:57
UEFA’dan Arda Kardeşler’e görev UEFA’dan Arda Kardeşler’e görev 11:18
Daha Eski
İrfan Can'dan Uluslar Ligi açıklaması: "Hedefimiz..." İrfan Can'dan Uluslar Ligi açıklaması: "Hedefimiz..." 11:14
Pınar Karşıyaka'da rota Kuzminskas Pınar Karşıyaka'da rota Kuzminskas 11:05
TÜRKİYE ULUSLAR LİGİ'Nİ 1. BİTİRİRSE NE OLUR? Türkiye grubu 2. tamamlarsa ne olur? TÜRKİYE ULUSLAR LİGİ'Nİ 1. BİTİRİRSE NE OLUR? Türkiye grubu 2. tamamlarsa ne olur? 11:05
Osayi gerçeği ortaya çıktı! Transfer ve Jesus... Osayi gerçeği ortaya çıktı! Transfer ve Jesus... 10:58
Buruk kararını verdi! Mata ne zaman oynayacak? Buruk kararını verdi! Mata ne zaman oynayacak? 10:52
Galatasaray - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı Galatasaray - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı 10:37