Tolunay Kafkas'tan Okan Buruk'a tepki! "Kullandığı kelimeleri..."

'BU YAPI HOCA ÇIKARIR, YÖNETİCİ ÇIKARIR, HAKEM ÇIKARIR'

Yurt dışına giden genç oyuncular hakkında konuşan Tolunay Kafkas şu ifadeleri kullandı: "Bir model var Türkiye'de. Ben bu modeli eleştirmiyorum ama doğru bulmuyorum. Model şu, bir yerlerden oyuncuları alırsınız gelirsiniz, bir takım oluşturursunuz bununla yarışırsınız. Bu bir modeldir. Türkiye'de 40 yıldır bu işin içerisindeyim, bu şekilde yapılıyor. Ben ona altyapı demiyorum alt, üst, orta yapı olmaz. Genç oyuncu gelişim merkezi diyorum ve akademi diyorum. Tekrar bir şeyi keşfetmenin bir anlamı yok. Bizim konuştuğumuz futbol, evrensel bir iş. Müzik gibi sanat gibi. Bunlar evrensel olduğu için belli de ortak değerleri var. Bunlar şunu istiyor en basit anlamda, bir kere çaba istiyor, emek istiyor, gayret istiyor ve en önemlisi bir süreç istiyor. Futbolun en zor tarafı sürdürülebilir bir yapı kurmak. Benim birinci bahsettiğim model devamlı sirkülasyonun olduğu oyuncu grubunun, hoca grubunun gidip geldiği bir yapı var. Türkiye bunu benimsemiş durumda. Ben de tam aksini savunuyorum. Yapının sürdürülebilir olması için mutlaka akademi modelinin olması lazım. Akademi olursa ne olur? Bu çok geniş kapsamlı bir kavram. Bunun teknik açılımı var, psikolojik açılımı var, çocuklar için pedagojik açılımı var. Bunlar devam etmesi lazım. Kulüp başkanlarından, hocalarından ayrı bir yapıda devam etmesi lazım ki bu yapı hoca çıkartır, yönetici çıkartır, hakem çıkartır, çok şeyler çıkartır bunun içerisinden. Biz bu yapıyı maalesef benimsemiyoruz.