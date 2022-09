Tolunay Kafkas'tan Okan Buruk'a tepki! "Kullandığı kelimeleri..."

'ÖZEL OYUNCULAR AMA ONLARI BULMAK KOLAY OLMUYOR'

Ligimizde az sayıda olan Türk santraforlar hakkında konuşan Kafkas, "Santrforluk yaratıcılık gerektiriyor. Golcü oyuncular biliyorsunuz dünyada çok değerli. Onları her kulüp, her milli takım mum ile arar durumda. Çok elit oyuncular, özel oyuncular var ama onları bulmak kolay olmuyor. Bizim Ümit Milli Takım'a döndüğünüz zaman, Tiago Çukur, Ali Akman, Hataysporlu Bertuğ, Enis Destan, Leverkusen'den Trabzonspor'a transfer olan Emrehan Gedikli var. Onu Türk pasaportu çıkarıp takıma dahil etmek istiyoruz. 5 tane oyuncumuz var. Alanyaspor'dan Eren Can Yardımcı da var. 6 tane santrforumuz var şu anda. Bu bizim için çok büyük bir lüks. Zaten biz bunlarla çift santrafor oynuyoruz. Genelde oyun anlayışımız da eldeki oyuncuların hangisini kullanabilirim, hangisini oynatabilirim şeklinde. Onlara göre oyun sistemi içerisinde çift santrforlu oynamak istiyoruz, bunların bir sürü parametreleri var. Bizim için bir şans. Bu oyuncular süre aldığı sürece hem gelişecekler hem bize çok faydaları olacak. "ifadelerini kullandı.