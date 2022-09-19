Mertens hayran kaldı

Mertens, Galatasaray taraftarlarının dünya çapında olduğunu ifade etti. Sarı-kırmızılıların Konya maçında farkını bir kez daha ortaya koyduğunu belirten yıldız futbolcu, "Böyle bir taraftarın önünde oynamak muhteşem bir his... Konya karşısında bize inanılmaz destek oldular" dedi.
Mertens, Galatasaray taraftarlarının dünya çapında olduğunu ifade etti. Sarı-kırmızılıların Konya maçında farkını bir kez daha ortaya koyduğunu belirten yıldız futbolcu, "Böyle bir taraftarın önünde oynamak muhteşem bir his... Konya karşısında bize inanılmaz destek oldular" dedi.