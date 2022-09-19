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Mertens hayran kaldı

MertensGalatasaray taraftarlarının dünya çapında olduğunu ifade etti. Sarı-kırmızılıların Konya maçında farkını bir kez daha ortaya koyduğunu belirten yıldız futbolcu, "Böyle bir taraftarın önünde oynamak muhteşem bir his... Konya karşısında bize inanılmaz destek oldular" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 06:50
Mertens hayran kaldı
Mertens, Galatasaray taraftarlarının dünya çapında olduğunu ifade etti. Sarı-kırmızılıların Konya maçında farkını bir kez daha ortaya koyduğunu belirten yıldız futbolcu, "Böyle bir taraftarın önünde oynamak muhteşem bir his... Konya karşısında bize inanılmaz destek oldular" dedi.
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