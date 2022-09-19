Koşu mesafeleri tavan yaptı

Bu sezon en çok Ümraniye karşısında koşan Galatasaray, Konyaspor karşısında 119.2 km koşarak rekorunu yeniledi. Okan Buruk'la iyi bir kamp dönemi geçiren sarı-kırmızılılar 4 haftadır koşu mesafesini artırıyor. Bu sezon 100 km'nin altına hiç düşmeyen ve en az 4. Hafta Trabzon karşısında 106.6 km koşan sarı-kırmızılı ekipte, yeni transfer Lucas Torreira ipi göğüsleyen isim oldu. Uruguaylı yıldız, 90 dakika oynadığı her maç yaklaşık 12 km mesafe kat ederek Galatasaray'ın en çok koşan oyuncusu oldu.

Galatasaray'da ilk 7 hafta koşu mesafeleri:

1. Hafta: 107.6 km

2. Hafta: 113.7 km

3. Hafta: 116.2 km

4. Hafta: 106,6 km

5. Hafta: 108.1 km

6. Hafta: 110.7 km

7. Hafta: 119.2 km