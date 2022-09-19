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Juan Mata açık kapatacak

Konyaspor maçı sonrası 3 günlük izne çıkan G.Saray, 30 günlük süreçte sadece 1 maça çıkacak. Yarın Florya'da top başı yapacak olan Cimbom, milli aranın ardından 1 Ekim'de Adana Demir deplasmanına gidecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 06:50
Juan Mata açık kapatacak
Konyaspor maçı sonrası 3 günlük izne çıkan G.Saray, 30 günlük süreçte sadece 1 maça çıkacak. Yarın Florya'da top başı yapacak olan Cimbom, milli aranın ardından 1 Ekim'de Adana Demir deplasmanına gidecek. Ondan sonraki karşılaşmasını ise 15 Ekim'de Kayseri'de oynayacak. Sarı-kırmızılı takımda bu durum en çok Mata'ya yarayacak. Okan Buruk'un, açığı kapatması için İspanyol futbolcu için özel bir program hazırladığı ifade edildi.
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