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İkinci yarı daha kolay

Liderlik sevinci kısa süren Galatasaray, Süper Lig'in ikinci yarısında, ilk devreye oranla daha kolay bir fikstüre sahip... Sarı-kırmızılı takım, ligin ikinci yarısında çıkacağı 18 maçın 10'unu evinde oynayacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 06:50
İkinci yarı daha kolay
Liderlik sevinci kısa süren Galatasaray, Süper Lig'in ikinci yarısında, ilk devreye oranla daha kolay bir fikstüre sahip... Sarı-kırmızılı takım, ligin ikinci yarısında çıkacağı 18 maçın 10'unu evinde oynayacak. Aslan, bu dönemde İstanbul dışına ise sadece 6 kez (Giresun, Gaziantep, Konya, Alanya, Ankaragücü ve Hatay) çıkacak. Ayrıca ligin ikinci devresinde Beşiktaş maçı hariç tüm derbi maçlarına da iç sahada çıkacak. Antalyaspor deplasmanıyla sezonu açan sarı-kırmızılı ekip, Hatay'da kapanışı yapacak.
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