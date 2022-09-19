İkinci yarı daha kolay

Liderlik sevinci kısa süren Galatasaray, Süper Lig'in ikinci yarısında, ilk devreye oranla daha kolay bir fikstüre sahip... Sarı-kırmızılı takım, ligin ikinci yarısında çıkacağı 18 maçın 10'unu evinde oynayacak.
Liderlik sevinci kısa süren Galatasaray, Süper Lig'in ikinci yarısında, ilk devreye oranla daha kolay bir fikstüre sahip... Sarı-kırmızılı takım, ligin ikinci yarısında çıkacağı 18 maçın 10'unu evinde oynayacak. Aslan, bu dönemde İstanbul dışına ise sadece 6 kez (Giresun, Gaziantep, Konya, Alanya, Ankaragücü ve Hatay) çıkacak. Ayrıca ligin ikinci devresinde Beşiktaş maçı hariç tüm derbi maçlarına da iç sahada çıkacak. Antalyaspor deplasmanıyla sezonu açan sarı-kırmızılı ekip, Hatay'da kapanışı yapacak.