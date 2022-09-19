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Galatasaray'ın istediği sol bek transferi ortaya çıktı! Gabriel Suazo'yu böyle yazdılar

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar yaz transfer sezonunu bir hayli hareketli geçirirken, Şili basınından konuya ilişkin flaş bir gelişme okuyculara aktarıldı. Mauro Icardi, Juan Mata, Lucas Torreira gibi dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katan Cimbom'un, yaz transfer sezonunda Şili'den sol bek istediği ifade edildi. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 16:29
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Galatasaray'ın istediği sol bek transferi ortaya çıktı! Gabriel Suazo'yu böyle yazdılar

Galatasaray, yaz transfer sezonunda dev transferler yapmış ve adını dünya kamuoyunda sıkça duyurmuştu.

Galatasaray'ın istediği sol bek transferi ortaya çıktı! Gabriel Suazo'yu böyle yazdılar

Özellikle Mauro Icardi ve Juan Mata gibi dünyaca ünlü futbolcular, Avrupa ve dünya basınında manşetleri süslemişti.

Galatasaray'ın istediği sol bek transferi ortaya çıktı! Gabriel Suazo'yu böyle yazdılar

Lucas Torreira ve Sergio Oliveira gibi Avrupa'nın yakından tanıdığı isimlere de imza attıran Galatasaray için bir gelişme daha ortaya çıktı.

Galatasaray'ın istediği sol bek transferi ortaya çıktı! Gabriel Suazo'yu böyle yazdılar

Teknik Direktör Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda yapılacak takviyelere çalışan Galatasaray'ın, sürpriz bir transfer girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.

Galatasaray'ın istediği sol bek transferi ortaya çıktı! Gabriel Suazo'yu böyle yazdılar

Sarı kırmızılıların, yaz transfer sezonunda bir sol bek aradığı aktarıldı.

Galatasaray'ın istediği sol bek transferi ortaya çıktı! Gabriel Suazo'yu böyle yazdılar

Cimbom'un, teklif yaptığı isim Şili basınına yansıdı.

Galatasaray'ın istediği sol bek transferi ortaya çıktı! Gabriel Suazo'yu böyle yazdılar

"RÜYA TAKIMA ONU İSTEDİLER"
Şili basınında Galatasaray'ın yaptığı dev transferlerden de bahsedilirken, 'rüya takım' ifadesi yer aldı.

Galatasaray'ın istediği sol bek transferi ortaya çıktı! Gabriel Suazo'yu böyle yazdılar

Bununla beraber Cimbom'un, rüya takıma Gabriel Suazo ismini de monte etmek istediği ifade edildi.

Galatasaray'ın istediği sol bek transferi ortaya çıktı! Gabriel Suazo'yu böyle yazdılar

Haberde, Colo Colo'da forma giyen ve takım kaptanı olan Gabriel Suazo'nun, Galatasaray'ın 1 numaralı transfer hedeflerinden biri olduğu bilgisine yer verildi.

Galatasaray'ın istediği sol bek transferi ortaya çıktı! Gabriel Suazo'yu böyle yazdılar

Buna karşın sarı kırmızılıların, Gabriel Suazo transferini gerçekleştirmediği ortaya çıktı.

Galatasaray'ın istediği sol bek transferi ortaya çıktı! Gabriel Suazo'yu böyle yazdılar

Gabriel Suazo'nun adı bir dönem Fenerbahçe ile de anılmıştı.

Galatasaray'ın istediği sol bek transferi ortaya çıktı! Gabriel Suazo'yu böyle yazdılar

GABRIEL SUAZO KİMDİR?
Gabriel Suazo, 9 Ağustos 1997'da Şili'de dünyaya geldi.

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