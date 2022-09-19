Galatasaray'ın istediği sol bek ortaya çıktı! Gabriel Suazo'yu böyle yazdılar

Galatasaray, yaz transfer sezonunda dev transferler yapmış ve adını dünya kamuoyunda sıkça duyurmuştu.
Galatasaray, yaz transfer sezonunda dev transferler yapmış ve adını dünya kamuoyunda sıkça duyurmuştu.
Özellikle Mauro Icardi ve Juan Mata gibi dünyaca ünlü futbolcular, Avrupa ve dünya basınında manşetleri süslemişti.
Lucas Torreira ve Sergio Oliveira gibi Avrupa'nın yakından tanıdığı isimlere de imza attıran Galatasaray için bir gelişme daha ortaya çıktı.
Teknik Direktör Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda yapılacak takviyelere çalışan Galatasaray'ın, sürpriz bir transfer girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.
Sarı kırmızılıların, yaz transfer sezonunda bir sol bek aradığı aktarıldı.
"RÜYA TAKIMA ONU İSTEDİLER"
Şili basınında Galatasaray'ın yaptığı dev transferlerden de bahsedilirken, 'rüya takım' ifadesi yer aldı.
Bununla beraber Cimbom'un, rüya takıma Gabriel Suazo ismini de monte etmek istediği ifade edildi.
Haberde, Colo Colo'da forma giyen ve takım kaptanı olan Gabriel Suazo'nun, Galatasaray'ın 1 numaralı transfer hedeflerinden biri olduğu bilgisine yer verildi.
Buna karşın sarı kırmızılıların, Gabriel Suazo transferini gerçekleştirmediği ortaya çıktı.
Gabriel Suazo'nun adı bir dönem Fenerbahçe ile de anılmıştı.
GABRIEL SUAZO KİMDİR?
Gabriel Suazo, 9 Ağustos 1997'da Şili'de dünyaya geldi.
Asıl mevkii sol bek olan yıldız isim, tercih edilmesi halinde sol ön ve orta sahanın göbeğinde de oynayabiliyor.
Gabriel Suazo, bu sezon toplamda 30 maça çıkarken 3 gol 4 asist üretti.
Yıldız isim Şili Milli Takımı ise de 5 maçta görev aldı.