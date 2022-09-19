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Galatasaray'da Okan Buruk'tan takıma uyarı: Bu kadar olmaz!

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Konyaspor maçı sonrası oyuncularını uyardı. Takımın en güvenilir ayakları Oliveira, Mertens, Kerem ve Yunus’un maç başına 53 top kaybı yapmasına sinirlenen Okan Buruk’un tüm takıma, “Topun kıymetini daha fazla bilmeliyiz” diyerek kulakları çektiği ortaya çıktı. İşte yaşanan son gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 06:50
Galatasaray'da Okan Buruk'tan takıma uyarı: Bu kadar olmaz!

Sahasında Konyaspor'u 2-1 yenerek uzun süren liderlik hasretine son veren Galatasaray milli araya son derece mutlu girdi.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan takıma uyarı: Bu kadar olmaz!

Ancak teknik direktör Okan Buruk'un takımda yaşanan bazı problemlerin devam etmesi nedeniyle, yaptığı toplantıda futbolcularının kulağını ciddi şekilde çektiği öğrenildi.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan takıma uyarı: Bu kadar olmaz!

OLIVEIRA BAŞI ÇEKİYOR
Takvim'in haberine göre; Tecrübeli hocayı kızdıran problemin ise top kayıpları olduğu öğrenildi.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan takıma uyarı: Bu kadar olmaz!

7 haftalık istatistiklere göre takımın en çok top kaybı yapan isimlerinin hücum bölgesindeki önemli yıldızlar olması dikkat çekiyor.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan takıma uyarı: Bu kadar olmaz!

Sergio Oliveira maç başına 16.4 top kaybı ile başı çekerken, Kerem Aktürkoğlu 14.3, Yunus Akgün 12.7, Dries Mertens ise 9.7 top kaybı ile Portekizli yıldızı takip ediyor.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan takıma uyarı: Bu kadar olmaz!

Galatasaray'ın belki de en güvenilir ayaklarının maç başına ortalama 53 top kaybı yapması nedeniyle sinirlenen Okan Buruk'un, "Büyük bir takım topun kıymetini daha fazla bilmeli. Bu konuda gelişmemiz gerekiyor.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan takıma uyarı: Bu kadar olmaz!

Yaptığımız basit kayıplar hem tüm takımın geri koşmasına neden oluyor hem de kalemizde tehlike yaşıyoruz" ifadesini kullandığı belirlendi.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan takıma uyarı: Bu kadar olmaz!

YENI FORMÜLLER DENEYECEK
Başarılı teknik adamın verilen izin sonrası yapılacak ilk idmanda da bu konu üzerinde duracağı ve top kayıplarını azaltacak formülleri uygulamalara ağırlık vereceği gelen bilgiler arasında.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan takıma uyarı: Bu kadar olmaz!

YENİ SOL BEK ARTIK DUBOIS
Hazırlık kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre forma giyemeyen Leo Dubois yavaş yavaş kalitesini ortaya koymaya başladı.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan takıma uyarı: Bu kadar olmaz!

Yıldız futbolcu son olarak Konya karşısındaki performansıyla alkış topladı.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan takıma uyarı: Bu kadar olmaz!

Okan Buruk'un beklentilerin uzağında kalan Van Aanholt'un yerine oyuna aldığı ve sol bekte oynattığı Dubois, Calvo'nun kendi kalesine attığı gol öncesi yaptığı etkili orta ile galibiyette büyük rol oynadı.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan takıma uyarı: Bu kadar olmaz!

Buruk'un Fransız yıldızın sol bek performansından çok memnun kaldığı ve artık Van Aanholt'u yedek bırakma kararı aldığı öğrenildi.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan takıma uyarı: Bu kadar olmaz!

Çok büyük bir sürpriz yaşanmazsa, Adana Demirspor deplasmanında defansın sağında Leo Dubois'in oynaması bekleniyor.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan takıma uyarı: Bu kadar olmaz!

ICARDI ADANA'DA 11'DE
Milli maçlar için lige verilen ara en çok Icardi'ye yarayacak. Arjantinli yıldızın bu süreçte kendisi için özel olarak hazırlanan idman programını uygulayacağı ve bu sayede takım arkadaşlarını yakalayacağı öğrenildi.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan takıma uyarı: Bu kadar olmaz!

Her şeyin yolunda gitmesi durumunda Icardi'nin 8. haftada deplasmanda oynanacak olan Adana Demirspor karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor.

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