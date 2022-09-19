Galatasaray'da Okan Buruk'tan takıma uyarı: Bu kadar olmaz!

Sahasında Konyaspor'u 2-1 yenerek uzun süren liderlik hasretine son veren Galatasaray milli araya son derece mutlu girdi.
Sahasında Konyaspor'u 2-1 yenerek uzun süren liderlik hasretine son veren Galatasaray milli araya son derece mutlu girdi.
Ancak teknik direktör Okan Buruk'un takımda yaşanan bazı problemlerin devam etmesi nedeniyle, yaptığı toplantıda futbolcularının kulağını ciddi şekilde çektiği öğrenildi.
OLIVEIRA BAŞI ÇEKİYOR
Takvim'in haberine göre; Tecrübeli hocayı kızdıran problemin ise top kayıpları olduğu öğrenildi.