Galatasaray'da Okan Buruk'tan takıma uyarı: Bu kadar olmaz!

ICARDI ADANA'DA 11'DE

Milli maçlar için lige verilen ara en çok Icardi'ye yarayacak. Arjantinli yıldızın bu süreçte kendisi için özel olarak hazırlanan idman programını uygulayacağı ve bu sayede takım arkadaşlarını yakalayacağı öğrenildi.

