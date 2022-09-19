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Galatasaray'da flaş Seferovic gelişmesi! Sözleşmesindeki madde...

Son dakika Galatasaray haberleri: Yeni sezon öncesi kadrosunu önemli ölçüde yenileyen Galatasaray'ıN ses getiren transferlerinden biri de Haris Seferovic olmuştu. Şu ana kadar gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan İsviçreli golcüyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 09:30
Galatasaray'da flaş Seferovic gelişmesi! Sözleşmesindeki madde...

Galatasaray'ın çok konuşulan transferlerinden biri de Haris Seferovic oldu.

Galatasaray'da flaş Seferovic gelişmesi! Sözleşmesindeki madde...

Ancak büyük umutlarla transfer edilen deneyimli forvet, gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı.

Galatasaray'da flaş Seferovic gelişmesi! Sözleşmesindeki madde...

ÜÇÜNCÜ SANTRFOR KONUMUNA DÜŞTÜ

Sarı-kırmızılıların Benfica'dan kiraladığı Haris Seferovic, önce Bafetimbi Gomis'in başarılı performansı, ardından Mauro Icardi'nin transferiyle takımda üçüncü santrfor konumuna düştü.

Galatasaray'da flaş Seferovic gelişmesi! Sözleşmesindeki madde...

Teknik direktör Okan Buruk, son Konyaspor maçında Calvo'nun kendi kalesine attığı ve galibiyeti getiren golde büyük payı olan Icardi'yi, bu haftaki Adana Demirspor karşılaşmasında ilk 11'e monte edecek.

Galatasaray'da flaş Seferovic gelişmesi! Sözleşmesindeki madde...

Mevcut form durumlarına göre Icardi'nin yedeği Gomis olacak ve bu durumda Seferovic'in forma giyme şansı neredeyse hiç kalmayacak.

Galatasaray'da flaş Seferovic gelişmesi! Sözleşmesindeki madde...

TAMAMEN TRİBÜNE ÇIKABİLİR

Hürriyet'in haberine göre; Seferovic'in tamamen tribüne çıkması da ihtimal dahilinde çünkü 16 yabancısı bulunan Galatasaray'ın her maç en az 2 yabancıyı kadro dışı bırakması gerekiyor.

Galatasaray'da flaş Seferovic gelişmesi! Sözleşmesindeki madde...

Son Konyaspor maçında Mata ve Ross kadroya alınmamıştı.

Galatasaray'da flaş Seferovic gelişmesi! Sözleşmesindeki madde...

Mata'nın hazır duruma gelmesiyle birlikte Seferovic'in tribüne gönderilme olasılığı daha da artacak.

Galatasaray'da flaş Seferovic gelişmesi! Sözleşmesindeki madde...

Galatasaray ile Benfica arasında yapılan anlaşma gereği Seferovic'in 2.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun devreye girmesi için 20 resmi maç oynaması gerekiyor.

Galatasaray'da flaş Seferovic gelişmesi! Sözleşmesindeki madde...

İsviçreli futbolcu şu ana kadar 4'ü ilk 11 olmak üzere 6 kez forma giydi.

Galatasaray'da flaş Seferovic gelişmesi! Sözleşmesindeki madde...

351 dakika süre alan Seferovic, gol ve asist katkısı üretemedi.

Galatasaray'da flaş Seferovic gelişmesi! Sözleşmesindeki madde...

Şartlı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan golcü futbolcunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro.

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