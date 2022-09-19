Galatasaray'da flaş Seferovic gelişmesi! Sözleşmesindeki madde...

Spor Toto Süper Lig'in ilk 7 haftasını 16 puanla 2. sırada geçen Galatasaray'da yüzler gülüyor.
Spor Toto Süper Lig'in ilk 7 haftasını 16 puanla 2. sırada geçen Galatasaray'da yüzler gülüyor.
Son 3 maçını kazanarak galibiyet serisi yakalayan sarı-kırmızılılar, sezon başında birçok takviye yaptı.
Kadrosunu önemli ölçüde yenileyen Cimbom; Mauro Icardi, Juan Mata, Sergio Oliveira ve Lucas Torreira gibi ses getiren transferlere imza attı.
Galatasaray'ın çok konuşulan transferlerinden biri de Haris Seferovic oldu.
Ancak büyük umutlarla transfer edilen deneyimli forvet, gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı.
ÜÇÜNCÜ SANTRFOR KONUMUNA DÜŞTÜ
Sarı-kırmızılıların Benfica'dan kiraladığı Haris Seferovic, önce Bafetimbi Gomis'in başarılı performansı, ardından Mauro Icardi'nin transferiyle takımda üçüncü santrfor konumuna düştü.
Teknik direktör Okan Buruk, son Konyaspor maçında Calvo'nun kendi kalesine attığı ve galibiyeti getiren golde büyük payı olan Icardi'yi, bu haftaki Adana Demirspor karşılaşmasında ilk 11'e monte edecek.
Mevcut form durumlarına göre Icardi'nin yedeği Gomis olacak ve bu durumda Seferovic'in forma giyme şansı neredeyse hiç kalmayacak.
TAMAMEN TRİBÜNE ÇIKABİLİR
Hürriyet'in haberine göre; Seferovic'in tamamen tribüne çıkması da ihtimal dahilinde çünkü 16 yabancısı bulunan Galatasaray'ın her maç en az 2 yabancıyı kadro dışı bırakması gerekiyor.
Mata'nın hazır duruma gelmesiyle birlikte Seferovic'in tribüne gönderilme olasılığı daha da artacak.
Galatasaray ile Benfica arasında yapılan anlaşma gereği Seferovic'in 2.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun devreye girmesi için 20 resmi maç oynaması gerekiyor.
İsviçreli futbolcu şu ana kadar 4'ü ilk 11 olmak üzere 6 kez forma giydi.
351 dakika süre alan Seferovic, gol ve asist katkısı üretemedi.
Şartlı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan golcü futbolcunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro.