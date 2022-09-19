GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş Mauro Icardi kararı!

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Konyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray'ın yükselişi sürüyor.
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Konyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray'ın yükselişi sürüyor.
Sarı-kırmızılılarda gözler milli ara sonrası oynanacak Adana Demirspor maçına çevrildi.
Cimbom, lider konumda bulunan Akdeniz ekibini mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmek istiyor.
Galatasaray'da teknik heyetin Adana Demirspor maçı için çalışmaları sürerken, Mauro Icardi'nin maça ilk 11'de mi yoksa yedek kulübesinde mi başlayacağı merak konusu oldu.
ICARDI İLK 11'E
Milliyet'in haberine göre; Süper Lig'de milli araya moralli giren Galatasaray'da ilk kez Konyaspor maçında sarı-kırmızılı formayla tanışan Mauro Icardi'nin Adana Demirspor deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkmasının planlandığı belirlendi.
Icardi'den golcülüğünün yanı sıra enerjisinden de faydalanarak takım savunmasına en uçtan başlamayı planlayan Okan Buruk'un, Gomis'i ise hamle oyuncunu rolüne çekeceği bildirildi.
Gomis'in oyuna sonradan girdiğinde fiziksel olarak handikap yaşamayacağı ve bu nedenle 20-30 dakikalık bir sürenin kendisi için daha uygun olduğu da ifade edildi.
Sarı-kırmızılı takımda forvet rotasyonunda Haris Seferovic ise üçüncü isim olacak. Okan Buruk, Konyaspor maçında 61. dakikada Gomis'in yerine Icardi'yi sahaya sürerken, Seferovic'e süre vermemişti.
Fransız devi PSG'den kiralık olarak Galatasaray'a gelen Mauro Icardi tam 9 aydır gol hasreti çekiyor.
Arjantinli yıldız son golünü PSG formasıyla geçen sezon 22 Aralık 2021 tarihinde atmıştı.
Lorient'le deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları maçta 90+1'de sahneye çıkan Icardi, Achraf Hakimi'nin asistinde topu ağlarla buluşturarak takımını yenilgiden kurtaran isim olmuştu.
ASLAN SÜREKLİ ZİRVEYİ ZORLUYOR
Galatasaray, 8. haftada üçüncü kez zirvede yer alan bir ekiple karşılaşacak.
Süper Lig'in 5. haftasında NEF Stadı'na liderlik koltuğunda oturan Gaziantep FK ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, kritik mücadeleyi 2-1 kazanmıştı.
Cimbom 7. haftada ise yine lider durumda olan başka bir takım Konyaspor'u ağırladı.
Aslan yine aynı skorla rakibini devirip maç fazlasıyla hafta başında zirveye kuruldu.
Galatasaray milli aradan sonra oynanacak 8. hafta karşılaşmasında yine bir zirve ekibine karşı üç puan mücadelesi verecek.
Sarı-kırmızılılar, Adana Demirspor deplasmanında da galip gelirse liderlik yarışındaki iddiasını ve gücünü bir kez daha gösterecek.