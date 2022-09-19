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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş Mauro Icardi kararı!

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadeleden mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Teknik direktör Okan Buruk milli ara sonrası oynanacak mücadele için çalışmalarını sürdürürken, yıldız futbolcu Mauro Icardi ile ilgili de kararını verdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 11:17
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş Mauro Icardi kararı!

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Konyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray'ın yükselişi sürüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş Mauro Icardi kararı!

Sarı-kırmızılılarda gözler milli ara sonrası oynanacak Adana Demirspor maçına çevrildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş Mauro Icardi kararı!

Cimbom, lider konumda bulunan Akdeniz ekibini mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş Mauro Icardi kararı!

Galatasaray'da teknik heyetin Adana Demirspor maçı için çalışmaları sürerken, Mauro Icardi'nin maça ilk 11'de mi yoksa yedek kulübesinde mi başlayacağı merak konusu oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş Mauro Icardi kararı!

ICARDI İLK 11'E

Milliyet'in haberine göre; Süper Lig'de milli araya moralli giren Galatasaray'da ilk kez Konyaspor maçında sarı-kırmızılı formayla tanışan Mauro Icardi'nin Adana Demirspor deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkmasının planlandığı belirlendi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş Mauro Icardi kararı!

Icardi'den golcülüğünün yanı sıra enerjisinden de faydalanarak takım savunmasına en uçtan başlamayı planlayan Okan Buruk'un, Gomis'i ise hamle oyuncunu rolüne çekeceği bildirildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş Mauro Icardi kararı!

Gomis'in oyuna sonradan girdiğinde fiziksel olarak handikap yaşamayacağı ve bu nedenle 20-30 dakikalık bir sürenin kendisi için daha uygun olduğu da ifade edildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş Mauro Icardi kararı!

Sarı-kırmızılı takımda forvet rotasyonunda Haris Seferovic ise üçüncü isim olacak. Okan Buruk, Konyaspor maçında 61. dakikada Gomis'in yerine Icardi'yi sahaya sürerken, Seferovic'e süre vermemişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş Mauro Icardi kararı!

Fransız devi PSG'den kiralık olarak Galatasaray'a gelen Mauro Icardi tam 9 aydır gol hasreti çekiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş Mauro Icardi kararı!

Arjantinli yıldız son golünü PSG formasıyla geçen sezon 22 Aralık 2021 tarihinde atmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş Mauro Icardi kararı!

Lorient'le deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları maçta 90+1'de sahneye çıkan Icardi, Achraf Hakimi'nin asistinde topu ağlarla buluşturarak takımını yenilgiden kurtaran isim olmuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş Mauro Icardi kararı!

ASLAN SÜREKLİ ZİRVEYİ ZORLUYOR

Galatasaray, 8. haftada üçüncü kez zirvede yer alan bir ekiple karşılaşacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş Mauro Icardi kararı!

Süper Lig'in 5. haftasında NEF Stadı'na liderlik koltuğunda oturan Gaziantep FK ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, kritik mücadeleyi 2-1 kazanmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş Mauro Icardi kararı!

Cimbom 7. haftada ise yine lider durumda olan başka bir takım Konyaspor'u ağırladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş Mauro Icardi kararı!

Aslan yine aynı skorla rakibini devirip maç fazlasıyla hafta başında zirveye kuruldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş Mauro Icardi kararı!

Galatasaray milli aradan sonra oynanacak 8. hafta karşılaşmasında yine bir zirve ekibine karşı üç puan mücadelesi verecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş Mauro Icardi kararı!

Sarı-kırmızılılar, Adana Demirspor deplasmanında da galip gelirse liderlik yarışındaki iddiasını ve gücünü bir kez daha gösterecek.

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