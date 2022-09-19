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GALATASARAY HABERLERİ - Muslera'dan müthiş istatistik! Süper Lig'in en iyisi

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, yüzde 83'lük kurtarış yüzdesiyle 7. maçlar sonrası Spor Toto Süper Lig'de en yüksek kurtarış yüzdesine sahip kaleci oldu. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 12:09
GALATASARAY HABERLERİ - Muslera'dan müthiş istatistik! Süper Lig'in en iyisi

Süper Lig'de bu sezon özellikle kaleci performansları çok tartışılıyor. 4 Büyükler'i mercek altına aldığımızda ise Muslera'nın en iyi konumda olduğu görülüyor. Akşam'ın haberine göre; bu sezon Muslera, yüzde 83'lük bir kurtarış yüzdesine ulaştı.

Son olarak İstanbulspor karşılaşmasında çok tartışılan Beşiktaşlı Ersin, form bakımından kötü durumda. Ersin'in kurtarış yüzdesi, %50'de kaldı. Yani kaleyi tutan her 2 toptan biri ağları buluyor.

Bu hafta öncesinde Fenerbahçe'de Altay %73, Trabzonspor'da ise Uğurcan %53'lük rakamı yakaladı. Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon kazandığı şampiyonlukta önemli bir rol oynayan Uğurcan'daki düşüş de dikkat çekici.

Bu haftaya kadar kalesinde en çok güven veren isim hiç şüphesiz Fernando Muslera oldu. Nando, Aslan'ın topladığı puanlara direkt katkıda bulundu.

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