GALATASARAY HABERLERİ - Yusuf Demir yerli statüsüne geçecek mi? Dursun Özbek açıkladı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşması için düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Özbek, Rapid Wien'den transfer edilen ve yabancı statüsünde sayılan Yusuf Demir'in yerli statüsüne geçirilip geçirilmeyeceğiyle ilgili de konuştu. İşte Dursun Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar:

YUSUF DEMİR İLE İLGİLİ TEMASLARIMIZ SÜRÜYOR

"Yusuf Demir ile ilgili temaslarımız sürüyor. Türk sporuna değerli hizmetler vereceğini düşündüğümüz bir kardeşimiz. Özellikle Türk Milli Takımı'nın Yusuf'u kazanması gerektiğini düşünüyorum. Temaslarımız var, TFF'nin de pozitif bakacağını düşünüyorum."

CAMİADA KAVGAYI BİTİRMEK VE BARIŞI SAĞLAMAK İSTİYORUZ

"Camia içerisinde barışı sağlamak ve kavgayı bitirmek istiyoruz. Geriye dönüp baktığımızda kavganın getirdiği ne var? Artık birlik olma zamanı. Bunun için Adnan Polat başkanımızı davet ettim. Galatasaray ile küs olan herkesi barışmaya davet ediyorum."