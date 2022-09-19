Haberler Galatasaray Aslan zirveyi geri alacak

Aslan zirveyi geri alacak

G.Saray'ın liderlik keyfi bir gün sürerken Okan Buruk, Adana Demir maçıyla koltuğu yeniden almak ve bir daha da bırakmak istemiyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 06:50
Aslan zirveyi geri alacak

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosunu birbirinden yıldız isimlerle güçlendirdi. Sarı-kırmızılı takım, sezona durgun başlasa da her hafta üstüne koyarak ilerliyor. Son olarak Konyaspor'u mağlup eden Aslan, Süper Lig'in ilk devresini zirvede tamamlamayı hedefliyor. Şimdiye kadar çıktığı 7 lig maçında aldığı 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 16 puan toplayan Galatasaray'ın 3 maçtır bileği bükülmüyor. Sarı-kırmızılı takım, galibiyet süresini sürdürerek liderliğe ulaşmak ve rakipleriyle fark açmak istiyor. Teknik direktör Okan Buruk, ilk yarıyı lider tamamlamaları halinde, ikinci yarıda şampiyonluğu kopartacaklarını düşünüyor.
Savaş ÇORLU

Galatasaray, Adana Demirspor'un Antalya'yı mağlup etmesiyle averajla ikinci sıraya geriledi. İki takım 1 Ekim'de Adana'da karşı karşıya gelecek ve bu maç zirve mücadelesine sahne olacak.

Konyaspor'u mağlup ederek 58 hafta sonra liderlik koltuğunu rakibinden devralan sarı-kırmızılı ekibin sevinci bir gün sürdü.

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