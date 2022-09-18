Taraftar coştu

Galatasaray'ın aldığı başarılı sonuçlar taraftarların da keyfini yerine getirdi. Loca ve kombine biletleri kapışan sarı-kırmızılılar, her maçta Nef Stadı'nı tamamen doldurmaya başladı. Konya karşısında da takımlarına tam destek veren taraftarlar son bölümde gelen galibiyetle tribünleri bayram yerine çevirdi. Karşılaşma sonunda takıma ve futbolculara övgüler yağdıran sarı-kırmızılılar, Konya'nın yenilgiyle tanışmasına gönderme yaparak, "Yenilmeyen takım yoktur! Galatasaray ile oynamayan takım vardır" paylaşımları yaptı.