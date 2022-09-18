Solu kapattı

Konyaspor karşısında oyuna ikinci yarıda dahil olan ve yaptığı ortayla galibiyeti getiren isim olan Leo Dubois ile milli arada hocası Okan Buruk özel olarak ilgilenecek. Sağda takımın en formda ismi Sacha Boey'den vazgeçemeyen Buruk, çözümü Leo Dubois'in mevkiini değiştirilmekte buldu. Fransız sağ bek artık savunmanın solunda görev yapacak. İlk 7 haftanın tamamında oynayan ve vasatı aşamayan van Aanholt, Konyaspor karşısında kredisini tüketti. Van Aanholt yerine giren Leo Dubois ise sınıfı geçti. Lyon'da da zaman zaman solda oynayan Dubois milli arada bu bölgeye monte edilecek.

Adana Demir deplasmanında Muslera'nın önündeki savunma dörtlüsünü Boey, Nelsson, Abdülkerim ve Dubois oluşturacak.