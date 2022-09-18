Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un Leo Dubois hamlesi başarılı oldu! Meğer...

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un Leo Dubois hamlesi başarılı oldu! Meğer...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, Süper Lig'de son olarak Konyaspor'un 2-1 mağlup ederken, maça Teknik Direktör Okan Buruk'un önemli hamleleri damga vurdu. Galatasaray, geçici de olsa Konyaspor galibiyeti sonrası maç farkıyla liderliğe kadar yükselmişti. Öte yandan Galatasaray'da, Leo Dubois'ya dair önemli bir detay ortaya çıktı. Okan Buruk'un Leo Dubois'ya dair yaptığı o hamlenin, daha önce yıldız isim tarafından yapıldığı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 12:26
GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un Leo Dubois hamlesi başarılı oldu! Meğer...

Sacha Boey yeşil-beyazlılar karşısında sağ bekte son derece etkili bir görüntü çizerken, Dubois doğal mevkisi olan bu bölge yerine sol beke Holandalı futbolcunun yerine oyuna girdi.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un Leo Dubois hamlesi başarılı oldu! Meğer...

Bu sayede Cim-Bom'da iki kanat da etkili çalıştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un Leo Dubois hamlesi başarılı oldu! Meğer...

Milliyet'in haberine göre, ceza sahasına gönderdiği topla galibiyet golünün hazırlayıcısı olan Leo Dubois bu mevkide sezonun kalanı için umut verdi.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un Leo Dubois hamlesi başarılı oldu! Meğer...

Leo Dubois aslen sağ bek oyuncusu olsa da, geçmişte sol bek olarak bir çok maçta görev aldı.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un Leo Dubois hamlesi başarılı oldu! Meğer...

Lyon formasıyla dört, Nantes formasıyla ise dokuz karşılaşmada sol bek olarak görev yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un Leo Dubois hamlesi başarılı oldu! Meğer...

Galatasaray'da sağ bekte Boey, sol bekte de Dubois'nin başarısı sonrası kulübün sosyal medya hesaplarından da özel bir paylaşım geldi.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un Leo Dubois hamlesi başarılı oldu! Meğer...

Sarı-kırmızılılar, Boey-Dubois ikilisinin fotoğrafını yayınlayarak, "Sağı solu kes" mesajını kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un Leo Dubois hamlesi başarılı oldu! Meğer...

Sarı-kırmızılılarda Konyaspor maçının kazanımlarından biri de Leo Dubois'in sol bek performansı oldu.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un Leo Dubois hamlesi başarılı oldu! Meğer...

Fransız yıldız, Van Aanholt'un yerine girdikten sonra sahaya damgasını vurdu.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un Leo Dubois hamlesi başarılı oldu! Meğer...

LEO DUBOIS KİMDİR?
14 Eylül 1994 doğumlu Fransız oyuncu, futbola ülkesinde başladı.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un Leo Dubois hamlesi başarılı oldu! Meğer...

Dubois, 2014-15 sezonunda adım attığı Nantes kulübünde farklı alt yapılarda 3 sezon geçirdi.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un Leo Dubois hamlesi başarılı oldu! Meğer...

Temmuz 2018'de Olimpik Lyon'a transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un Leo Dubois hamlesi başarılı oldu! Meğer...

1.78 boyundaki sağ bek, Lyon formasıyla 128 maçın 113'ünde sahaya ilk 11 çıktı, 6 gol ve 25 asistlik katkı verdi.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un Leo Dubois hamlesi başarılı oldu! Meğer...

Nantes altyapısında yetişen ve Olimpik Lyon'a transfer olan Leo Dubois, geçen sezon Fransız ekibiyle toplamda 28 maça çıkıp 3 asist kaydetti.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un Leo Dubois hamlesi başarılı oldu! Meğer...

13 kez de Fransa Milli Takım formasını giyen Dubois'in güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro.

DİĞER
Shakira ile Gerard Pique bu kez ilginç bir olayla karşı karşıya! Şantaj uyguladığı ortaya çıktı...
Çağla Şıkel'den olay itiraf! Mehmet Dinçerler'in psikolojik şiddetine maruz kalan Hadise'nin ardından o da konuştu: "Ben de yaşadım..."
F.Bahçe'de büyük tehlike! Ferdi Kadıoğlu...
Sinan Engin açıkladı! Sergen Yalçın hangi takıma gidiyor?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Buruk'tan maç kazandıran konuşma!
G.Saray istiyordu! Yeni takımını duyurdular
ÇÖL KAPLANI OLARAK BİLİNEN OSMANLI ASKERİ HANGİSİDİR? | 2022 KPSS Lisans Çöl Kaplanı sorusunun cevabı
BRAM STOKER'İN KÜLTLEŞMİŞ ESERİ NEDİR? | 2022 KPSS Lisans Bram Stoker'in kültleşmiş eseri hangisi? sorusunun cevabı
2022 KPSS LİSANS VAMPİR SORUSUNUN CEVABI | Transilvanya'da geçen, karakteri vampir olan film hanigisidir?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk'tan maç kazandıran konuşma! Buruk'tan maç kazandıran konuşma! 13:43
Cremonese - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A Cremonese - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A 13:42
Dele Alli gerçekleri! 'Bazen kuralları çiğniyor' Dele Alli gerçekleri! 'Bazen kuralları çiğniyor' 13:37
Udinese - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A Udinese - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A 12:58
Trabzonspor-G.Antep FK maçının VAR'ı belli oldu! Trabzonspor-G.Antep FK maçının VAR'ı belli oldu! 12:41
F.Bahçe Alanyaspor maçının VAR'ı açıklandı F.Bahçe Alanyaspor maçının VAR'ı açıklandı 12:40
Daha Eski
Trabzonspor - Gaziantep FK maçı saat kaçta? Trabzonspor - Gaziantep FK maçı saat kaçta? 12:34
F.Bahçe - Alanyaspor maçı saat kaçta? F.Bahçe - Alanyaspor maçı saat kaçta? 12:25
Okan Buruk'un hamlesi başarılı oldu! Meğer... Okan Buruk'un hamlesi başarılı oldu! Meğer... 12:24
Sinan Engin açıkladı! Sergen Yalçın hangi takıma gidiyor? Sinan Engin açıkladı! Sergen Yalçın hangi takıma gidiyor? 12:02
F.Bahçe'de büyük tehlike! Ferdi Kadıoğlu... F.Bahçe'de büyük tehlike! Ferdi Kadıoğlu... 12:00
Real Sociedad - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga Real Sociedad - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga 12:00