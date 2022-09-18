GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un Leo Dubois hamlesi başarılı oldu! Meğer...

Sacha Boey yeşil-beyazlılar karşısında sağ bekte son derece etkili bir görüntü çizerken, Dubois doğal mevkisi olan bu bölge yerine sol beke Holandalı futbolcunun yerine oyuna girdi.
Sacha Boey yeşil-beyazlılar karşısında sağ bekte son derece etkili bir görüntü çizerken, Dubois doğal mevkisi olan bu bölge yerine sol beke Holandalı futbolcunun yerine oyuna girdi.
Bu sayede Cim-Bom'da iki kanat da etkili çalıştı.
Milliyet'in haberine göre, ceza sahasına gönderdiği topla galibiyet golünün hazırlayıcısı olan Leo Dubois bu mevkide sezonun kalanı için umut verdi.
Leo Dubois aslen sağ bek oyuncusu olsa da, geçmişte sol bek olarak bir çok maçta görev aldı.
Lyon formasıyla dört, Nantes formasıyla ise dokuz karşılaşmada sol bek olarak görev yaptı.
Galatasaray'da sağ bekte Boey, sol bekte de Dubois'nin başarısı sonrası kulübün sosyal medya hesaplarından da özel bir paylaşım geldi.
Sarı-kırmızılılar, Boey-Dubois ikilisinin fotoğrafını yayınlayarak, "Sağı solu kes" mesajını kullandı.
Sarı-kırmızılılarda Konyaspor maçının kazanımlarından biri de Leo Dubois'in sol bek performansı oldu.
Fransız yıldız, Van Aanholt'un yerine girdikten sonra sahaya damgasını vurdu.
LEO DUBOIS KİMDİR?
14 Eylül 1994 doğumlu Fransız oyuncu, futbola ülkesinde başladı.
Dubois, 2014-15 sezonunda adım attığı Nantes kulübünde farklı alt yapılarda 3 sezon geçirdi.
Temmuz 2018'de Olimpik Lyon'a transfer oldu.
1.78 boyundaki sağ bek, Lyon formasıyla 128 maçın 113'ünde sahaya ilk 11 çıktı, 6 gol ve 25 asistlik katkı verdi.
Nantes altyapısında yetişen ve Olimpik Lyon'a transfer olan Leo Dubois, geçen sezon Fransız ekibiyle toplamda 28 maça çıkıp 3 asist kaydetti.
13 kez de Fransa Milli Takım formasını giyen Dubois'in güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro.