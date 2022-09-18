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GALATASARAY HABERLERİ - İlk 11 değişiyor! Okan Buruk'tan 2 isme kesik

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'de galibiyet serisi yakalayan ve son 3 maçından 9 puan çıkaran Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'tan flaş bir hamle geldi. Genç çalıştırıcının arabam.com Konyaspor ile oynanan maçtan iki futbolcuyu yedek kulübesine çekeceği öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 11:15
GALATASARAY HABERLERİ - İlk 11 değişiyor! Okan Buruk'tan 2 isme kesik

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un hamleleri maçlarda sonuç veriyor.

GALATASARAY HABERLERİ - İlk 11 değişiyor! Okan Buruk'tan 2 isme kesik

Buruk ilk 7 haftalık periyoda bakıldığında maç sırasında teşhisi doğru koyuyor, tedaviyi de doğru uyguluyor.

GALATASARAY HABERLERİ - İlk 11 değişiyor! Okan Buruk'tan 2 isme kesik

Cimbom, Nef Stadı'nda ligin flaş ekiplerinden Konyaspor karşısında çok zorlansa da Okan Buruk'un değişiklikleri ile maçı 2-1 kazanmasını bildi.

GALATASARAY HABERLERİ - İlk 11 değişiyor! Okan Buruk'tan 2 isme kesik

78. dakikada Van Aanholt'un yerine sağ ayaklı Dubois'yı sol beke çeken başarılı çalıştırıcının bu hamlesi 4 dakika sonra galibiyet golünü getirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - İlk 11 değişiyor! Okan Buruk'tan 2 isme kesik

BURUK'UN TERCİHLERİ SKORU BELİRLEDİ

Büyük sıkıntılarla geçen bir sezonun ardından yeni bir takım kurulmasına rağmen ilk 7 haftada topladığı 16 puanla ve maç fazlasıyla zirveyi gören Aslan'da 48 yaşındaki antrenörün tercihleri belirleyici oluyor.

GALATASARAY HABERLERİ - İlk 11 değişiyor! Okan Buruk'tan 2 isme kesik

İlk hafta zorlu Antalyaspor deplasmanında 89. dakikada oyuna giren Gomis 1 dakika sonra galibiyet golüne imza atmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - İlk 11 değişiyor! Okan Buruk'tan 2 isme kesik

3. haftada ise Ümraniyespor deplasmanındaki dokunuş sonuç verdi.

GALATASARAY HABERLERİ - İlk 11 değişiyor! Okan Buruk'tan 2 isme kesik

78'de Seferovic'in yerine oyuna giren Gomis 8 dakika sonra galibiyeti getiren golü attı.

GALATASARAY HABERLERİ - İlk 11 değişiyor! Okan Buruk'tan 2 isme kesik

Galatasaray 5. haftada ikinci yarının tamamını 10 kişi oynamasına rağmen Gaziantep'i 2-1 yenerken yine Okan Buruk'un kararları belirleyici oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - İlk 11 değişiyor! Okan Buruk'tan 2 isme kesik

DEĞİŞİKLİKLER OLUMLU ETKİLEDİ

Genç teknik adamın Kerem'in yerine Emin, Oliveira'nın yerine Berkan, Mertens'in yerine Barış, Gomis'in yerine Seferovic ve Torreira'nın yerine Emre Akbaba hamleleri eksik oynadıkları maçta 90+1'de galibiyet golünü getirmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - İlk 11 değişiyor! Okan Buruk'tan 2 isme kesik

Geçen hafta Kasımpaşa maçında ise sarı-kırmızılı teknik adam ilk yarı kötü oynayan Kerem'i ısrarla sahada tutarak istediği sonucu aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - İlk 11 değişiyor! Okan Buruk'tan 2 isme kesik

Son olarak ise Konyaspor karşısında özellikle Van Aanholt-Dubois tercihi ile sarı-kırmızılı teknik adam maça damgasını vurdu.

GALATASARAY HABERLERİ - İlk 11 değişiyor! Okan Buruk'tan 2 isme kesik

Okan Buruk'un tek sorun yaşadığı maç ligin 2. haftasındaki Giresunspor karşılaşması oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - İlk 11 değişiyor! Okan Buruk'tan 2 isme kesik

İç sahada 1-0 kaybedilen mücadelede Buruk'un tüm hamleleri etkisiz kaldı. Ancak o dönemde sezonun henüz başında olan ve transfer çalışmalarını tamamlamayan Aslan, son 5 haftadaki sonuçlarla bu mağlubiyeti telafi etti.

GALATASARAY HABERLERİ - İlk 11 değişiyor! Okan Buruk'tan 2 isme kesik

MATA VE ICARDI MİLLİ ARADA AÇIKLARINI KAPATACAK

Yeni transferleriyle ses getiren Galatasaray'a milli ara adeta ilaç gibi gelecek.

GALATASARAY HABERLERİ - İlk 11 değişiyor! Okan Buruk'tan 2 isme kesik

Başta Icardi ve Juan Mata gibi yıldızlar olmak üzere fizik anlamda eksiklik yaşayan oyuncular toparlanma şansı elde edecek.

GALATASARAY HABERLERİ - İlk 11 değişiyor! Okan Buruk'tan 2 isme kesik

Icardi ve Mata'ya uygulanacak özel programlarla ligin 8. haftasından itibaren takıma entegre çalışmaları hız kazanacak.

GALATASARAY HABERLERİ - İlk 11 değişiyor! Okan Buruk'tan 2 isme kesik

EMİN BAYRAM VE VAN AANHOLT KULÜBEYE

Oyuncu değişikliklerinde genelde doğru kararlar alan Okan Buruk'un milli aradan sonra Emin Bayram'ı yeniden yedek kulübesine çekeceği öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - İlk 11 değişiyor! Okan Buruk'tan 2 isme kesik

Vatan'ın haberine göre; Daha önce Seferovic'e şans veren, fakat tecrübeli forvetten istediğini alamayan Buruk'un Nelsson'un yanına Abdülkerim Bardakcı'yı çekeceği anlaşılırken, Seferovic - Emin Bayram'dan sonra Van Aanholt'un da dinlendirileceği belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - İlk 11 değişiyor! Okan Buruk'tan 2 isme kesik

Sol bekte Dubois'i oynatması beklenen başarılı teknik adamın defans dörtlüsünü 'Boey - Nelsson - Bardakcı - Dubois' ile oluşturması bekleniyor.

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