Oliveira’dan siftah

Galatasaray'ın yeni transferi Sergio Oliveira, sarı-kırmızılı forma ile ilk golünü Konyaspor'a attı. Bu sezon altı maçta birçok kez gole yaklaşan Portekizli, dört kez direkleri geçememişti. Maçın henüz 1. dakikasında Boey'in sürüklediği atakta altıpasa giren tecrübeli oyuncu düzgün bir vuruşla fileleri bularak şanssızlığını kırdı. Oliveira'nın bu golü birçok alanda ilk oldu. 59. saniyede gelen gol Süper Lig'in bu sezonki en erken golü olurken, Konyaspor'un da bu sezon ligde yediği ilk gol olarak kayıtlara geçti. Oliveira gol dışında özellikle ilk yarıda hücumda güzel işler yaptı. Maç sonu alkış aldı.

ISINIRKEN YİNE DİREĞİ DÖVDÜ

SERGİO Oliveira'nın maçtan önce ısınırken çektiği şutun yine direkten dönmesi sarı- kırmızılı taraftarları güldürdü... Okan Buruk, oyuncusunun şanssızlığıyla ilgili olarak daha önce, "Sergio Oliveira'nın direk vurma işini çözersek, belki de ligin en çok gol atan oyuncularından biri olacak." demişti.