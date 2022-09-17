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Kral tahtına döndü

Sarı-kırmızılılar, Konyaspor’u zirveden indirip koltuğu teslim aldı. Maç fazlasıyla zirveye kurulan Okan Buruk’un öğrencileri karşılaşma sonunda liderliği taraftarıyla kutladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 06:50
Kral tahtına döndü

Galatasaray'ın liderlik hasreti son buldu. Sarı-kırmızılı takım tam 58 hafta sonra Süper Lig'de lider oldu. Konyaspor'u Sergio Oliveira ve Calvo'nun kendi kalesine attığı gollerle Nef Stadı'nda 2-1 mağlup eden Cimbom, maç fazlasıyla koltuğu rakibinden devraldı. Okan Buruk'un öğrencileri karşılaşma sonunda liderliği taraftarlarıyla birlikte doyasıya kutladı. Yaptığı transferlerle yıldızlar topluluğu bir kadro kuran Aslan'da Dries Mertens ve Bafetimbi Gomis dün gol atamadı.

YILDIZ GEÇİDİ VARDI
İkinci yarıda oyuna dahil olan Mauro Icardi ise 3 puanı getiren golde yaptığı atak ile pay sahibi oldu. Torreira orta sahada etkili bir futbol ortaya koyarken, Sergio Oliveira da ilk golünü kaydederek galibiyete katkı sağladı. Okan Buruk geniş kadro avantajını dün sonuna kadar kullandı. İkinci yarıda Icardi'nin yanı sıra Midsjö, Dubouis gibi tecrübeli isimleri sahaya sürdü. Genç yıldız Yusuf Demir de girdikten sonra başarılı futboluyla göz doldurdu.

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