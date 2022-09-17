Icardi coşkusu

Cimbom'unyeni transferi Mauro Icardi, ilk kez bir lig müsabakasında kadroya girdi. Sarı-kırmızılı ekibin Fransa'nın Paris Saint-Germain Kulübünden kiraladığı Arjantinli futbolcu, maç öncesi büyük ilgi gördü. Taraftarların tribün çağrısına önce sadece elini sallayarak yanıt veren Icardi'yi Kerem Aktürkoğlu tribünlere götürdü. Muslera da 'oley' çektirdi... 62. dakikada Bafetimbi Gomis'in yerine oyuna dahil olan Muaro Icardi, 81'de Calvo'nun kendi kalesine attığı golde başroldeydi. Calvo, Icardi'nin topa vurmasını engellemek isterken meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. Tribünler golden sonra Icardi lehine tezahüratta bulundu. Sehic'le kısa bir itişme de yaşayan Icardi 2. sarıdan atılan Konyaspor kalecisini çıkarken teselli etti.