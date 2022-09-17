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Icardi coşkusu

İlk kez forma giyen Aslan’ın flaş transferi, taraftarı coşturdu. Galibiyet golündeki koşusuyla 3 puanda pay sahibi oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 06:50
Icardi coşkusu
Cimbom'un yeni transferi Mauro Icardi, ilk kez bir lig müsabakasında kadroya girdi. Sarı-kırmızılı ekibin Fransa'nın Paris Saint-Germain Kulübünden kiraladığı Arjantinli futbolcu, maç öncesi büyük ilgi gördü. Taraftarların tribün çağrısına önce sadece elini sallayarak yanıt veren Icardi'yi Kerem Aktürkoğlu tribünlere götürdü. Muslera da 'oley' çektirdi... 62. dakikada Bafetimbi Gomis'in yerine oyuna dahil olan Muaro Icardi, 81'de Calvo'nun kendi kalesine attığı golde başroldeydi. Calvo, Icardi'nin topa vurmasını engellemek isterken meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. Tribünler golden sonra Icardi lehine tezahüratta bulundu. Sehic'le kısa bir itişme de yaşayan Icardi 2. sarıdan atılan Konyaspor kalecisini çıkarken teselli etti.
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