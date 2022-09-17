Genlerimizde var

Galatasaray ile Konyaspor arasındaki maç öncesi Nef Stadı'nın çevresinde yoğun bir trafik vardı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek de bu trafiğin içinde kaldı. Bir süre bu şekilde bekleyen Özbek, aracı hareket edemeyince indi. Yürüyerek stada gitti ve stattaki yerini aldı. Başkanı yolda görenler sevgi gösterilerinde bulundu. 2-1'lik galibiyete sevindi.
Sarı-kırmızılılar, Konyaspor'u 2-1 mağlup ederken teknik direktör Okan Buruk da oyundan olmasa da skordan dolayı memnundu. Başarılı hoca şunları söyledi: "Organize bir takıma karşı oynadık. Golü bulduk. Baskıya devam etmek istiyorduk ancak kısa paslarla geçildik. Gol yememiş bir takıma goller attık. Geçen hafta daha mutluydum. Daha iyi olmalıyız. Galatasaray, Türkiye'nin en çok şampiyon olan, en çok yıldıza sahip olan takımı. Avrupa'da kupa kazanmış takım. Galatasaray'ın genlerinde şampiyonluk var. Biz bunu ortaya koymak istiyoruz. Yeni oluşan bir takımız. Heyecanımız var. Hedefimiz şampiyonluk. Bu geceyi lider kapatıyoruz. Mutluyuz. Oyunumuzu geliştermemiz gereken yönler var"