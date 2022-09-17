Emin ile devam

Abdülkerim Bardakçı'nın kırmızı kart cezası olduğu haftada Kasımpaşa maçında Emin Bayram forma giymişti. Teknik direktör Okan Buruk, Konyaspor karşısında da genç savunmacısına güvendi. Onu yine 11'e koydu. Topu yine iyi kullandı. Bir pozisyonda ciddi hata yaptı. Arkadaşları toparladı.
Abdülkerim Bardakçı'nın kırmızı kart cezası olduğu haftada Kasımpaşa maçında Emin Bayram forma giymişti. Teknik direktör Okan Buruk, Konyaspor karşısında da genç savunmacısına güvendi. Onu yine 11'e koydu. Topu yine iyi kullandı. Bir pozisyonda ciddi hata yaptı. Arkadaşları toparladı.