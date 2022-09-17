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Cimbom 3'lü çekti!

Sarı-kırmızılılar haftaya lider giren Konya’yı Nef Stadı’nda konuk etti. Aslan, Oliveira’nın erken golüyle öne geçti. Çekici inanılmaz bir gol attı. 82’de Calvo’nun kendi kalesine golüyle 3 puanı kaptı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 06:50
Cimbom 3'lü çekti!
Süper Lig'de şampiyonluk için güçlü bir kadro kuran Galatasaray bu sezon Nef Stadı'na gelene kadar hiç gol yemeyen lider Konyaspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılarda bu sezon 4 defa direğe takılan Sergio Oliveira henüz 59. saniyede Sasha Boey'in getirdiği topta meşin yuvarlağı rahat bir vuruşla ağlarla buluşturdu: 1-0. Cimbom öne geçmesine rağmen maçı tutamadı. Konyaspor, Çekici, Hadziahmetovic, Muhammet, Bytqi, Soner beşlisiyle etkili geldi. Çekici nefis bir gol attı: 1-1. İlk devrede Konyaspor'un iki şutu da direkten geri geldi.

Galatasaray'da ikinci yarıda Okan Buruk teknik değişikliklere başladı. Gomis ve Mertens'i yerine İcardi ile Yusuf Demir girdi. Aslan yavaş yavaş orta sahada üstünlüğü eline almaya başladı. Van Aanholt'un yerine Dubois'nın girişiyle de oyun değişti. Sağ bek orijinli Dubois 82'de içeri kesti. İcardi'den önce topa vuran Calvo kendi kalesine attı: 2-1. Konya'da Sehiç atılınca son bölümde kaleye stoper Adil geçti. Galatasaray, Gaziantep ve Kasımpaşa'dan sonra Konya'yı da devirdi.
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