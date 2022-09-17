Cimbom 3'lü çekti!

Galatasaray'da ikinci yarıda Okan Buruk teknik değişikliklere başladı. Gomis ve Mertens'i yerine İcardi ile Yusuf Demir girdi. Aslan yavaş yavaş orta sahada üstünlüğü eline almaya başladı. Van Aanholt'un yerine Dubois'nın girişiyle de oyun değişti. Sağ bek orijinli Dubois 82'de içeri kesti. İcardi'den önce topa vuran Calvo kendi kalesine attı: 2-1. Konya'da Sehiç atılınca son bölümde kaleye stoper Adil geçti. Galatasaray, Gaziantep ve Kasımpaşa'dan sonra Konya'yı da devirdi.
Galatasaray'da ikinci yarıda Okan Buruk teknik değişikliklere başladı. Gomis ve Mertens'i yerine İcardi ile Yusuf Demir girdi. Aslan yavaş yavaş orta sahada üstünlüğü eline almaya başladı. Van Aanholt'un yerine Dubois'nın girişiyle de oyun değişti. Sağ bek orijinli Dubois 82'de içeri kesti. İcardi'den önce topa vuran Calvo kendi kalesine attı: 2-1. Konya'da Sehiç atılınca son bölümde kaleye stoper Adil geçti. Galatasaray, Gaziantep ve Kasımpaşa'dan sonra Konya'yı da devirdi.
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