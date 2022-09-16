"Şampiyonluk yakışır"

Galatasaray'ın Arsenal'dan kadrosuna kattığı Lucas Torreira, hedeflerinin lig şampiyonluğu ve Avrupa olduğunu söyledi. Türkiye'de ilk röportajını GS TV'ye veren tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı takımın başarısına odaklandığını ifade ederek, "Galatasaray çok büyük bir kulüp. Transferin son gününde çok büyük isimler geldi ve bizimle beraber çalışmaya başladılar. Galatasaray'ın hedefi şampiyon olmaktır, ismine yakışan budur. Zaten biz de bunun için mücadele edeceğiz. Daha sonra da Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Bu şekilde olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Zaten her oyuncu Galatasaray'a geldiğinde böyle yapmalı. Bu sezon taraftarlar 'mutlu olsunlar' diye uğraşacağız" diye konuştu.



"Güzel şeyler başarmak, bu projenin bir parçası olmak için gelmek istedim" diyerek sözlerini sürdüren Torreira şöyle devam etti: Galatasaray çok büyük bir kulüp ve burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok iyi vakit geçiriyorum. Harika bir taraftar grubu var burada. Beni kendi aralarına aldılar. Sabah 4'te Mertens ile birlikte geldik, ona rağmen bizi karşıladılar. Orada anladım bunu. Uruguay'daki taraftarlar da o şekilde çok tutkuludur. Bu armaya, bu formaya gerçekten kendini adamış bir taraftar grubu var burada. Bu tutku benim de hissettiğim bir şey. Kendimi bulunduğum ekibin bir parçası olarak hissetmeyi, adamayı seviyorum.

MUSLERA'NIN ÇOK ÖNEMLİ ETKİSİ OLDU



G.Saray'a geliş sürecini aktaran ve Muslera'yla bu konuda görüştüklerini ifade eden Torreira, "Muslera'nın Galatasaray'a gelmemde çok önemli etkisi oldu. Onunla konuştuk. Ben İtalya'da oynarken de konuşuyorduk. Bana çok yardımcı oldu. Burada neler yapmak istediğimizi anlattı. Kulübün güzel planları var. Burada büyük bir proje var. Onun dışında Erden (Timur) Bey ile konuştuk. Hepsi bana destek oldu, neler yapmak istediklerini anlattı" dedi.